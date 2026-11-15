Una mujer murió en San Fernando del Valle de Catamarca luego de ser arrastrada por una fuerte corriente de agua mientras intentaba resguardar su vehículo durante un temporal. El hecho ocurrió en la madrugada del sábado, en medio de precipitaciones que provocaron anegamientos en distintos sectores de la capital provincial. La víctima fue identificada como Sara Norma Castillo.

Según las primeras reconstrucciones del episodio, Castillo había salido de su casa para poner a salvo su automóvil ante el avance del agua. La situación se volvió incontrolable cuando llegó a la zona de avenida Güemes Oeste y calle Vicente Ponessa, donde la fuerza de la corriente la derribó y la desplazó aproximadamente una cuadra. Ese dato resulta central para comprender la magnitud del arrastre que terminó impidiéndole salir del agua.

La emergencia fue comunicada a través del 911 y efectivos de la Comisaría Quinta acudieron al lugar. Al llegar, encontraron a la mujer en medio de la corriente y sin aparentes signos vitales. Los uniformados lograron retirarla del agua e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, conocidas como RCP, mientras aguardaban la asistencia médica. También intervino personal de la Policía Montada, que colaboró con las tareas de rescate.

Resultado forense

El sábado se conocieron los resultados de la autopsia realizada en la morgue judicial del Cementerio Municipal Fray Mamerto Esquiú. El informe estableció que Castillo murió por asfixia por sumersión y politraumatismos, lesiones compatibles con el arrastre provocado por la corriente. Ese resultado confirmó que el fallecimiento se produjo en el marco del episodio de inundación y no por una causa ajena al temporal.

Investigación en curso

En paralelo, trabajaron en el lugar especialistas de Criminalística, integrantes del Cuerpo Interdisciplinario Forense y personal de la Unidad Judicial Nº6, que realizaron las primeras pericias para determinar cómo se produjo el hecho. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Oeste, que dispuso distintas medidas para avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias. El expediente seguirá bajo esas actuaciones mientras se completan las diligencias ordenadas por el Ministerio Público.