El Gobierno espera para el 28 de noviembre la resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre el pedido argentino para frenar la explotación petrolera en Malvinas y, en paralelo, diseña respuestas para tres escenarios posibles. En la Casa Rosada admiten que una de las alternativas es que los jueces entiendan que el futuro tribunal arbitral no tiene jurisdicción para intervenir en la controversia. También contemplan una decisión favorable o una resolución parcialmente favorable, después de las audiencias realizadas esta semana en Hamburgo, Alemania.

Respuesta oficial En el Ejecutivo sostienen que la fecha anunciada obliga a preparar acciones jurídicas y diplomáticas para cada resultado. Las autoridades que participan de la estrategia descartan que la definición sobre las medidas provisionales se postergue hasta 2027 y afirman que el organismo deberá pronunciarse sobre la solicitud argentina. En Nación evitan anticipar un desenlace y remarcan que el equipo jurídico ya trabaja sobre las alternativas que podrían abrirse después del fallo. La prioridad, según esa evaluación, es preservar las vías de actuación internacional sin presentar una eventual decisión adversa como el cierre del reclamo.

Marco procesal La presentación argentina se hizo bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que prevé un arbitraje para la controversia de fondo. El pedido ante el Tribunal del Mar no busca que se resuelva la soberanía sobre las Islas Malvinas, sino que se adopten medidas urgentes para proteger los derechos invocados sobre la plataforma continental y sus recursos frente a actividades unilaterales. El artículo 290, inciso 5, habilita medidas provisionales antes de que se constituya el tribunal arbitral si, de manera preliminar, se considera que ese órgano tendría jurisdicción, que existe urgencia y que los derechos reclamados son plausibles.

Escenarios posibles En la Casa Rosada contemplan tres salidas: que se concedan las medidas solicitadas, que se ordenen protecciones parciales o que se rechace el planteo argentino. Una decisión favorable podría imponer al Reino Unido obligaciones destinadas a impedir nuevas perforaciones o instalaciones vinculadas con Sea Lion. Una resolución parcial también podría fijar restricciones, requerimientos ambientales u otras obligaciones distintas de las pedidas. Si el reclamo es rechazado, el Gobierno deberá analizar los fundamentos antes de definir una nueva presentación. En el Ejecutivo evitan asignar probabilidades públicas a cualquiera de esas alternativas.

Lo que sigue La cuestión más sensible sigue siendo la jurisdicción. El Reino Unido sostiene que la controversia no puede examinarse sin resolver antes la soberanía territorial, algo que considera ajeno a la CONVEMAR. La Argentina rechaza esa lectura y afirma que el tribunal puede proteger derechos sobre recursos naturales sin pronunciarse sobre quién ejerce soberanía sobre las islas. Si el Tribunal del Mar rechazara el planteo por falta de jurisdicción, el alcance sería distinto de un rechazo por ausencia de urgencia, porque anticiparía objeciones que podrían reaparecer en el arbitraje. El paso siguiente será la conformación del tribunal arbitral del Anexo VII, integrado por cinco miembros, con designaciones reservadas por ahora.

Frente político y diplomático La estrategia oficial también incluye actuaciones contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en Malvinas y el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La Casa Rosada informó anteriormente más de 180 notas de desaliento dirigidas a compañías y proveedores, además de procedimientos sancionatorios contra alrededor de 60 personas humanas y jurídicas. En paralelo, el oficialismo pretende tratar el proyecto legislativo en Diputados el 18 de noviembre, aunque persisten diferencias con aliados por disposiciones que exceden el capítulo de protección de la soberanía. La definición de Hamburgo será, así, una instancia inicial dentro de una secuencia que incluye arbitraje, diplomacia, sanciones y debate parlamentario.