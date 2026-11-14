La participación de dos empresas vinculadas a la familia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la organización de los actos del papa León XIV en Buenos Aires quedó bajo revisión tras la presentación de pedidos de informes en el Congreso.

Se trata de Tech Security SRL y Purgato SA, firmas relacionadas con Adrián y Fernando Menem, hermanos del titular de la Cámara baja, que prestaron servicios de seguridad y limpieza durante las actividades del pontífice. Los diputados Pablo Juliano y Esteban Paulón, del bloque Provincias Unidas, pidieron precisiones sobre las contrataciones realizadas para la misa multitudinaria en Palermo y la vigilia de jóvenes.

El planteo apunta a establecer cómo fueron seleccionadas las compañías, qué montos percibieron y si existieron eventuales conflictos de intereses por sus vínculos familiares con el funcionario nacional. En ese marco, los legisladores cuestionaron la utilización de un procedimiento de contratación directa por razones de urgencia, según surge del pedido presentado en el Congreso.

Antecedentes societarios

Tech Security fue fundada por Martín Menem junto con sus hermanos y otros socios. Sin embargo, el legislador se desvinculó formalmente de la compañía en 2023, cuando transfirió su participación accionaria a Adrián Menem. Por su parte, Purgato tiene entre sus accionistas a Fernando Menem. Ambas firmas ya habían quedado bajo cuestionamiento por antecedentes de contrataciones con organismos públicos, entre ellos el Banco Nación y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Respuesta empresaria

Desde el entorno de las compañías sostuvieron que su participación en los actos papales respondió a una relación comercial previa con la productora y rechazaron que existieran beneficios derivados de los vínculos familiares. De acuerdo con el material presentado, ambas firmas fueron subcontratadas por DF Entertainment, la productora encargada de organizar los eventos.

El expediente parlamentario busca ahora precisar el circuito de contratación, los criterios aplicados y los pagos eventualmente efectuados por los servicios prestados en Buenos Aires. Hasta que se conozcan las respuestas formales, el punto central sigue siendo si hubo o no incompatibilidades en una contratación que involucró a empresas con vínculos familiares con un alto funcionario del Congreso.