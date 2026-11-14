La sífilis registró un crecimiento sostenido en Argentina y, según los datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, en 2025 se notificaron 46.799 casos, con una tasa de 117,2 cada 100.000 habitantes. La cifra implica un aumento de aproximadamente 27% frente a los 36.917 casos informados en 2024 y constituye el registro anual más alto de la serie difundida. La expansión de la infección preocupa por su circulación entre adolescentes y adultos jóvenes, y por la posibilidad de que transcurra sin síntomas durante períodos prolongados.

Grupo más afectado La médica ginecóloga Ana Laura Arias (M.N. 141165), profesional del Hospital Durand y del Hospital Alemán, explicó en diálogo con Cadena 3 que la enfermedad puede afectar a personas de cualquier edad, aunque estadísticamente se concentra en jóvenes. “Todas las edades pueden verse afectadas, porque tiene mucho que ver con las conductas de riesgo. Pero estadísticamente vemos que las personas jóvenes son las más afectadas, aproximadamente entre los 15 y los 35 años”, señaló. Los registros nacionales de 2025 muestran que el 76% de los casos correspondió a personas de entre 15 y 39 años, y que la mayor tasa de incidencia se verificó entre los 20 y los 24 años.

Diagnóstico y síntomas Arias indicó que uno de los principales problemas de la sífilis es que puede cursar sin manifestaciones visibles, lo que dificulta su detección temprana. En su etapa inicial, suele presentarse con una pequeña úlcera o llaga llamada chancro, que aparece por lo general en la zona donde ocurrió el contacto sexual, aunque también puede localizarse en otras partes del cuerpo. Si la infección avanza sin tratamiento, pueden aparecer manchas en la piel, lesiones en la boca y otras manifestaciones; sin embargo, la desaparición de las lesiones no significa que la enfermedad se haya curado.

Prevención y controles La especialista remarcó que, ante una relación sexual sin preservativo, o si el preservativo se rompió o se salió, corresponde considerar una posible exposición y consultar a un profesional para realizar un testeo. Sostuvo además que el preservativo sigue siendo una de las principales herramientas de prevención, aunque su protección frente a la sífilis no es absoluta, porque pueden existir lesiones infecciosas en zonas no cubiertas. También mencionó la profilaxis posexposición con doxiciclina, conocida como doxy-PEP, una estrategia usada en algunos países para determinados grupos de mayor riesgo, que requiere evaluación médica y no reemplaza el uso del preservativo ni los controles periódicos.

Controles ginecológicos Arias señaló que la sífilis se diagnostica generalmente mediante análisis de sangre y que no siempre puede identificarse en un examen ginecológico, sobre todo cuando no hay lesiones visibles. Por ese motivo, recomendó que las mujeres adultas no embarazadas consulten sobre la posibilidad de incluir estudios de detección en sus controles anuales, según antecedentes y factores de riesgo. También advirtió sobre la sífilis durante el embarazo, debido a las consecuencias que puede provocar en el bebé, y subrayó la necesidad de controles periódicos para evitar la transmisión al feto. La profesional agregó que la ausencia de síntomas no descarta una infección de transmisión sexual y que la detección temprana resulta clave para evitar complicaciones y reducir contagios.

HPV y tratamiento Durante la entrevista, Arias también se refirió al virus del papiloma humano (HPV), otra infección de transmisión sexual frecuente. Explicó que, en muchos casos, el virus permanece en el organismo durante uno o dos años y luego es eliminado por el sistema inmunitario, aunque pueden producirse nuevas infecciones por otros tipos de HPV. Señaló además que la mayoría de las infecciones no presenta síntomas y destacó la importancia de los controles ginecológicos y de los estudios específicos para detectar alteraciones en el cuello uterino. En el caso de la sífilis, afirmó que tiene cura y que el tratamiento habitual se realiza con penicilina, según la etapa de la enfermedad y la evaluación médica.