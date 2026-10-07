A menos de un mes de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el 16,5 por ciento de los adultos afirmó que tiene intención de asistir a verlo durante su visita, según la Encuesta Nacional sobre Religión Vivida (ENReVi 2026). Ese porcentaje equivale a más de cinco millones de personas, de acuerdo con el estudio.

El relevamiento añadió que otro 34 por ciento de los consultados todavía no definió si concurrirá, mientras que el 49,5 por ciento respondió que no tiene previsto hacerlo. La medición permite dimensionar el alcance potencial de la visita papal y el nivel de interés social que despierta en el país.

Perfil de quienes asistirían

Entre quienes manifestaron intención de asistir, el 77 por ciento son católicos y cerca del 11 por ciento evangélicos. La predisposición a concurrir aparece ligeramente más alta entre los sectores socioeconómicos bajos, donde alcanza el 18,4 por ciento. La investigación también detectó diferencias según las simpatías políticas, aunque el informe difundido no precisó porcentajes por espacio.

La ENReVi 2026 fue realizada entre el 27 de agosto y el 7 de septiembre sobre 2.414 casos observados y 2.092 ponderados, con cobertura en las 24 jurisdicciones del país. El trabajo fue desarrollado por investigadores de la Universidad Católica de Córdoba, el Boston College y la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), mientras que el relevamiento de campo estuvo a cargo de la consultora Zuban Córdoba y Asociados.

Religión y agenda social

La encuesta también consultó sobre dos planteos atribuidos a León XIV vinculados con cuestiones sociales y económicas. El 75,2 por ciento se manifestó de acuerdo con la necesidad de exigir control público sobre la inteligencia artificial para evitar desinformación y vigilancia masiva. Además, el 77,4 por ciento coincidió con la afirmación de que el agua, los alimentos y los servicios de salud deben quedar fuera de la especulación financiera.

Más allá de la visita papal, el estudio trazó un panorama de las prácticas religiosas y espirituales en el país. El 95,2 por ciento de los encuestados realizó al menos una durante el último año y sólo el 4,8 por ciento declaró no haber desarrollado ninguna. Rezar u orar fue la práctica más extendida, mencionada por el 76 por ciento de los consultados, mientras que el 60,3 por ciento señaló que lo hace al menos una vez por semana o todos los días.

Cambios en la identificación religiosa

El relevamiento mostró también cambios en la identificación religiosa. El 78 por ciento dijo haber sido criado como católico, pero actualmente se identifica con esa religión el 60,2 por ciento. En paralelo, las personas sin filiación religiosa pasaron del 5,8 por ciento en la religión de crianza al 19,3 por ciento en la actualidad. Esos datos ubican la visita de León XIV en un contexto de transformación de las prácticas y pertenencias religiosas en la Argentina.