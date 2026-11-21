El Tribunal Oral Federal convocó a José Fernández Codazzi para el 26 de noviembre. La familia de Loan negó la versión y el fiscal advirtió que se trata de un relato no verificado.

El Tribunal Oral Federal citó como testigo a José Fernández Codazzi para el próximo 26 de noviembre, después de que el exabogado de Laudelina Peña afirmara en televisión que su exdefendida le había dicho que el cuerpo de Loan Danilo Peña estaría en una laguna. La convocatoria se produjo en el marco del juicio oral por la sustracción y ocultamiento del niño. La medida apunta a que el letrado ratifique y amplíe sus dichos bajo juramento.

Según publicó Diario Perfil, el abogado sostuvo ante medios nacionales que la tía del menor de cinco años le aseguró que “no se buscó como se tenía que buscar” y que ella misma habría plantado el botín para desviar los rastrillajes iniciales. Esa versión fue incorporada al expediente como declaración atribuida al exdefensor, no como una constatación judicial. En la audiencia del miércoles, distintas defensas pidieron su convocatoria al estrado.

Cuestionamientos en el debate

La abogada de la familia de Loan desmintió que Laudelina haya confesado que el cuerpo del niño estaba en una laguna, como sostuvo Fernández Codazzi. También señaló que el defensor busca “atacar a la familia” antes de declarar en el juicio. En paralelo, el fiscal Carlos Schaefer remarcó que el conocimiento invocado por el abogado proviene únicamente de una versión transmitida por la propia Laudelina, quien luego se retractó de la hipótesis del accidente.

En ese mismo tramo del proceso, el fiscal recordó además que Laudelina llegó a acusar a Fernández Codazzi de haberla presionado para sostener ese relato. La aclaración oficial fue que la citación al testigo no implica validar sus dichos. El caso mantiene como eje la reconstrucción de lo ocurrido con Loan y el contraste entre las distintas versiones que circularon desde el inicio de la investigación.

Imputados y próxima instancia

En su relato, Fernández Codazzi señaló directamente a María Victoria Caillava como la presunta autora intelectual de la maniobra. También vinculó esa hipótesis con el matrimonio que ella conforma con el exmarino sanjuanino Carlos Pérez, quien permanece detenido y afronta el juicio como uno de los principales imputados por la sustracción y ocultamiento del niño. Esa referencia volvió a poner bajo la lupa a una de las líneas más sensibles del expediente.

El exabogado explicó que debía elaborar una teoría del caso cuando todavía representaba a Laudelina y aseguró que la mujer le detalló cómo habría simulado el hallazgo en el barro. Al cierre de esta etapa, no existen hallazgos que confirmen las versiones ventiladas por el letrado y el paradero de Loan sigue siendo el principal interrogante del debate oral. La declaración de Fernández Codazzi quedó fijada para el 26 de noviembre.