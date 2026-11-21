Un jugador murió y otro resultó herido este viernes cuando un rayo impactó sobre una cancha de fútbol del Club Sportivo Patria, en la ciudad de Formosa, durante una práctica previa a un encuentro amistoso previsto para este fin de semana. El hecho ocurrió en pleno entrenamiento y alcanzó a dos futbolistas que participaban de la actividad. La conmoción se extendió entre compañeros, cuerpos técnicos y personas presentes en el predio.

La víctima fatal fue identificada como Iván Miers, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Formosa tras sufrir el impacto de la descarga eléctrica. Pese a la atención médica recibida, horas después se confirmó su fallecimiento. El otro futbolista afectado, Juan Romero, permanece internado y su estado de salud es reservado, a la espera de un parte médico oficial que permita conocer su evolución.

El incidente se produjo mientras jugadores de Sportivo Patria y de otro equipo participaban de una práctica preparatoria. Según trascendió, la descarga alcanzó a ambos deportistas en pleno campo de juego. Tras el hecho, los dos fueron asistidos en el lugar y luego derivados al principal centro asistencial de la capital formoseña. La información disponible hasta el momento no precisó otros detalles sobre las condiciones climáticas ni sobre eventuales medidas de resguardo adoptadas antes del entrenamiento.

Asistencia y comunicación institucional En un primer comunicado, Sportivo Patria informó que miembros de la institución acompañaban a los futbolistas y a sus familias mientras aguardaban información médica sobre su estado de salud. Luego de confirmarse la muerte de Miers, distintas entidades deportivas expresaron su pesar por lo sucedido. El propio Sportivo Patria manifestó su acompañamiento a los familiares y allegados de los jugadores afectados.

En paralelo, el Club San Martín de Formosa difundió un mensaje de solidaridad y condolencias ante el desenlace. El episodio generó conmoción en el ámbito deportivo de la provincia y dejó abierto el seguimiento sobre la evolución de Romero. Las autoridades sanitarias y deportivas continuaban recabando información sobre las circunstancias del hecho, mientras se aguardaban nuevos informes oficiales sobre la condición del futbolista internado.