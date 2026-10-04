La chica, de 14 años, fue rescatada por familiares y vecinos en Ingeniero Budge . El hermano, de 18, sigue prófugo y la Justicia reconstruye los hechos.

Un hombre identificado como Norberto Sosa murió tras ser apuñalado por el hermano de una adolescente de 14 años que lo había denunciado por abuso sexual, en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. El episodio comenzó cuando una mujer alertó que no tenía noticias de su sobrina, que llevaba unas dos semanas viviendo en la casa de su abuela y había salido del domicilio sin avisar. La secuencia terminó con la víctima rescatada por familiares y vecinos, el acusado muerto y un joven de 18 años prófugo.

Según la denuncia, la adolescente fue encontrada en una vivienda ubicada sobre la calle Millán al 100, junto a la casa de su abuela. En ese lugar estaba Sosa, vecino de la zona, a quien se atribuye haber mantenido cautiva a la menor y haberla amenazado con un arma de fuego para abusar sexualmente de ella. Esa versión forma parte de la investigación y deberá ser corroborada por la Justicia con las pruebas reunidas en el expediente.

Rescate y ataque

Después del hallazgo, familiares y vecinos ingresaron a la propiedad y rescataron a la adolescente. En medio de esa situación, la vivienda del acusado fue incendiada. Luego, el hermano de la menor atacó a Sosa con un arma blanca y le provocó varias heridas. Tras la agresión, el joven escapó y continúa prófugo, mientras los investigadores intentan establecer su paradero y el desarrollo exacto de la secuencia.

Antecedentes del acusado

De acuerdo con lo informado, Sosa tenía antecedentes con la Justicia por delitos sexuales y habría estado detenido anteriormente en Florencio Varela y Lomas de Zamora. Ese dato resulta relevante para la pesquisa porque abre una línea sobre sus antecedentes penales y eventuales registros previos vinculados con este tipo de hechos. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Allende, donde murió por la gravedad de las heridas.

Próximos pasos

Los investigadores buscan reconstruir cómo ocurrió el abuso denunciado por la adolescente y determinar en qué circunstancias el hermano de la víctima atacó al acusado. También deberán precisar la intervención de familiares y vecinos, además del incendio de la vivienda. La causa sigue abierta y el punto pendiente central es la localización del joven de 18 años que permanece prófugo.