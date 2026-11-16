La OMS advierte que la mortalidad global podría subir si no mejora la prevención. En Argentina, la cobertura de vacunación contra el VPH llegó al 61,3% en niñas de 11 años.

Cada año se diagnostican más de 4.600 nuevos casos de cáncer de cuello uterino y cerca de 2.500 mujeres mueren por esta causa, según los datos citados en la nota. La información vuelve a ubicar a la prevención y la detección temprana como las principales herramientas para reducir el impacto de una enfermedad prevenible. En Argentina, además, se trata del tercer cáncer más frecuente en mujeres, de acuerdo con el material difundido.

El 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Eliminación del Cáncer de Cuello de Útero, una fecha que busca reforzar la discusión sobre una patología asociada en gran medida al virus del papiloma humano, o VPH. La enfermedad puede evitarse o detectarse en etapas tempranas mediante vacunación, controles ginecológicos y estudios específicos. El desafío, según el texto, es ampliar el acceso y la adopción de esas prácticas a lo largo de la vida.

Proyección global

La dimensión del problema también es internacional. Frente a las cerca de 280 mil muertes registradas en 2024, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que, si se mantiene la tendencia actual, el número ascendería a 410 mil para el final de la década. El organismo sostiene que el 99% de los casos está asociado al VPH, un virus de transmisión sexual frecuente que muchas veces no genera síntomas.

VPH y prevención

El VPH es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo y, según el material, cuatro de cada cinco personas sexualmente activas lo contraerán en algún momento de sus vidas. Se transmite por contacto con piel y mucosas durante las relaciones sexuales, y no por compartir objetos ni por usar baños públicos. En la mayoría de los casos desaparece de manera espontánea, pero cuando persiste puede derivar en cáncer de cuello de útero, ano, vagina y vulva. No existe un tratamiento específico para eliminarlo, aunque sí medidas para reducir el riesgo y detectar lesiones a tiempo.

En ese marco, la Dra. María Cecilia Torroija (MN 95152), directora asociada de Asuntos Médicos en Infectología de MSD Argentina, señaló en el marco del Seminario de Periodismo Científico 2026: “Que la infección por VPH sea frecuente y muchas veces no produzca síntomas hace que la información sea fundamental. Explicar su vínculo con el cáncer de cuello uterino y dar a conocer las formas de prevención puede ayudar a que más familias incorporen estas medidas al cuidado de su salud”. El texto agrega que la educación sexual integral, el uso del preservativo y la vacunación contribuyen a la prevención, mientras que los controles ginecológicos permiten identificar alteraciones de manera temprana.

Metas sanitarias y cobertura

Sobre estos pilares, la OMS fijó tres metas para 2030: que el 90% de las niñas estén vacunadas contra el VPH antes de cumplir los 15 años; que el 70% de las mujeres sean examinadas mediante una prueba de alta precisión a los 35 y 45 años; y que el 90% de las mujeres con lesiones precancerosas o cáncer de cuello reciban el tratamiento adecuado. En Argentina, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, la cobertura de la dosis única de la vacuna contra el VPH en niñas de 11 años alcanzó el 61,3%.

La nota también incorpora la advertencia de la Dra. Gabriela Bugarín (MN 71988), directora médica de oncología de MSD Argentina: “Al principio, el cáncer de cuello uterino no suele dar síntomas. Por eso, sentirse bien no significa que podamos dejar de hacer los controles. No hay que esperar a tener molestias para consultar y realizar los estudios indicados”. El seguimiento clínico incluye el Papanicolaou y el test de VPH, estudios que permiten detectar alteraciones celulares o la presencia del virus antes de que la enfermedad avance. La variable central a seguir es si la cobertura de vacunación y de controles logra acercarse a las metas fijadas por la OMS hacia 2030.