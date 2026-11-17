El organismo acredita jubilaciones mínimas, AUH, AUE, SUAF y Prenatal. Los montos incluyen un aumento de 1,93% y el bono de $70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida este martes 17 de noviembre de 2026 una nueva tanda de haberes para jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, además de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), la Asignación por Embarazo (AUE) y Prenatal.

Los depósitos de esta jornada incorporan el reajuste mensual del 1,93%, dispuesto por la Resolución 304/2026, y la suma íntegra del bono extraordinario de $70.000, oficializado mediante el Decreto 1296/2026. Según el organismo nacional, la acreditación permite la disponibilidad inmediata de los fondos en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

La distribución de pagos prevista para esta segunda jornada de la semana se organiza de acuerdo con el último dígito del documento nacional de identidad. En el caso de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, cobran quienes tienen documentos terminados en 6.

Asignaciones familiares Para la AUH y el SUAF, ANSES habilita el depósito para los documentos finalizados en 4. La AUE también se acredita a las beneficiarias con documento terminado en 4. En tanto, la asignación por Prenatal queda habilitada para los documentos finalizados en 6 y 7.

El organismo mantiene además abierta hasta el 10 de diciembre de 2026 la ventana general para las asignaciones de Pago Único por nacimiento, matrimonio y adopción. En esta etapa del calendario, la referencia principal para verificar el cobro sigue siendo la terminación del DNI y la condición de cada prestación dentro del esquema mensual de pagos.