El presidente Javier Milei anunció que Lego abrirá su primera tienda en la Argentina, con ubicación prevista en el centro comercial Unicenter, en Buenos Aires. La comunicación fue realizada a través de sus redes sociales y vinculada por el mandatario con la apertura económica de su gestión. Por ahora, no se informó la fecha de inauguración ni las características comerciales del local.

En el video difundido en su cuenta oficial de Instagram, el jefe de Estado sostuvo: “Lego abre su primera tienda en argentina gracias a la apertura económica de Javier Milei”. La referencia presidencial no fue acompañada por precisiones adicionales sobre el alcance de la inversión o el formato de operación en el mercado local. El dato confirmado hasta el momento es la presencia del establecimiento en Unicenter.

Presencia regional

Según la página oficial de la empresa, Lego ya tiene presencia comercial en distintos países de América Latina, entre ellos Brasil, Chile, Colombia, México, Costa Rica, Perú y Panamá. En Argentina, el operador local Brickstore comercializa productos de la firma en su página web y cuenta con un stand en Unicenter. De acuerdo con la información difundida por Milei, la novedad sería la apertura de la primera tienda propia de la marca en el país.

Al momento de la publicación, Brickstore no había respondido a una consulta de Infobae. Ese punto deja pendiente la confirmación de aspectos relevantes para el mercado, como el esquema de comercialización, la eventual participación del operador local y el cronograma de apertura. También resta saber si la tienda funcionará bajo formato de franquicia, concesión o administración directa de la compañía.

Origen y expansión global

Lego nació en 1932 en Billund, Dinamarca, cuando el carpintero Ole Kirk Kristiansen abrió un pequeño taller. En sus primeros años fabricó juguetes de madera y otros artículos de uso cotidiano, hasta que la crisis económica de los años 30 lo llevó a concentrar la producción en juguetes. Hacia fines de 1935, la empresa resolvió enfocar su actividad en ese rubro y desde enero de 1936 adoptó el nombre Lego, derivado de las palabras danesas leg godt, que significan “jugar bien”.

La compañía atravesó un incendio en marzo de 1942 que destruyó buena parte de la fábrica, pero fue reconstruida en Billund y retomó la producción antes de fin de ese año. En 1949 comenzó a fabricar artículos de plástico y en 1955 presentó el Lego System in Play, basado en la compatibilidad de sus piezas. El diseño actual del ladrillo se consolidó en 1958, cuando la empresa solicitó una patente para un elemento de construcción con tubos internos, sistema que permitió una unión más firme entre piezas.

Actualmente, los productos de Lego se venden en más de 120 países. Durante el primer semestre de 2026, el grupo informó que contaba con 34 mil empleados, 1.106 tiendas en el mundo y más de 330 productos lanzados en ese período. También señaló que sus ingresos crecieron 21% interanual entre enero y junio de 2026. La apertura anunciada para Argentina se inscribe en esa expansión internacional, aunque todavía sin precisiones públicas sobre su puesta en marcha.