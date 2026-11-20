En Argentina, el 37% de los chicos de apenas 4 años ya utiliza teléfonos celulares, propios o de otras personas, y a los 12 años esa proporción llega al 87%, según un informe de la Universidad Austral. El relevamiento ubica el acceso temprano a la tecnología como un problema de salud, educación y protección de derechos para familias, escuelas e instituciones. El estudio también advierte sobre apuestas online, exposición a contenidos dañinos y ciberacoso.

Los datos integran el informe Conectados y en riesgo, elaborado por el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, en el marco del Día Mundial de la Infancia, que se conmemora este 20 de noviembre. La investigación fue realizada por Victoria Bein, María Sol González y María del Rosario Romero Victorica. El trabajo analiza el acceso temprano a dispositivos, el uso problemático de pantallas, la exposición a contenidos perjudiciales, las apuestas online, el grooming y el ciberacoso, además de su vínculo con la salud mental.

Pantallas desde la infancia El informe señala que el primer celular propio llega, en promedio, a los 9,6 años. Además, el 95% de los estudiantes de entre 9 y 17 años tiene un teléfono propio con acceso a internet y el 79% de los menores de 13 años utiliza redes sociales, pese a que varias plataformas fijan esa edad como requisito mínimo. Entre los adolescentes de 12 a 17 años, el 51% dijo haber experimentado al menos una consecuencia negativa asociada al tiempo que pasa con el celular, internet o los videojuegos durante el último año.

Entre esas consecuencias, el 30% afirmó que su rendimiento escolar empeoró por permanecer demasiado tiempo frente a las pantallas. Otro 24% reconoció que intentó reducir su uso y no pudo, mientras que el 20% aseguró que dejó de comer o dormir por ese motivo. Además, el 13% manifestó haber tenido problemas con familiares o amigos. El estudio también detecta desigualdades de acceso: el 39% de los niños y adolescentes no dispone de una computadora para realizar tareas escolares, proporción que sube al 69% en hogares de nivel socioeconómico bajo.

Apuestas online y ciberacoso Otro eje del relevamiento es el avance de las apuestas online entre menores de edad, una actividad prohibida para quienes no cumplieron los 18 años. Según datos del relevamiento nacional de Sedronar de 2025, el 26,2% de los estudiantes secundarios apostó dinero durante el último año, tanto por internet como de manera presencial, y el 20,5% lo hizo a través de plataformas online. La participación es mayor entre los varones: el 35,3% reconoció haber apostado dinero, frente al 17,7% de las mujeres. La primera apuesta aparece, en promedio, a los 14,1 años, con un inicio más frecuente a los 13.

El capítulo sobre violencia digital se apoya en el procesamiento de datos de la Encuesta Mundial de Salud Escolar de 2018, que incluyó a 56.297 estudiantes de entre 13 y 17 años de todo el país. Según ese relevamiento, el 21,8% sufrió ciberacoso durante el último año. Entre quienes atravesaron esa situación, el 38,2% manifestó haber pensado seriamente en suicidarse y el 26,7% reconoció haberlo intentado. Las investigadoras aclaran que se trata de asociaciones estadísticas y no de relaciones de causalidad, y remarcan que la base utilizada corresponde a 2018, por lo que consideran necesario actualizar las estadísticas nacionales.

El rol de los adultos El informe también identifica una diferencia vinculada con el acompañamiento familiar. Entre los adolescentes víctimas de ciberacoso que sienten que sus padres comprenden sus problemas, la proporción que pensó seriamente en suicidarse desciende al 24,9%, frente al 44,7% de quienes no perciben esa comprensión. En cuanto a los intentos de suicidio, el porcentaje pasa del 31,1% entre quienes no sienten ese acompañamiento al 17,8% entre quienes sí lo perciben. Las autoras sostienen que la prevención no pasa solo por limitar dispositivos, sino también por fortalecer el diálogo y la presencia adulta en la vida digital.

En ese marco, recomiendan postergar la entrega del primer celular propio, establecer acuerdos familiares sobre el uso de dispositivos, promover conversaciones sobre las experiencias en internet y reforzar la educación digital desde la escuela primaria. Victoria Bein señaló: “Son nativos digitales, pero eso no significa que sepan cuidarse solos en ese mundo”. El informe concluye que los desafíos de la infancia conectada requieren responsabilidad compartida entre familias, escuelas, Estado y plataformas digitales.