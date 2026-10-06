El incidente ocurrió en una quinta de Pueblo Andino , Santa Fe . Las afectadas sufrieron golpes y raspones, sin lesiones de gravedad.

Una estructura inflable volcó durante una despedida de soltera realizada en una quinta de Pueblo Andino, en Santa Fe, y varias jóvenes resultaron con heridas leves. El episodio interrumpió los festejos previos al casamiento y obligó a requerir asistencia médica en el lugar.

El hecho quedó registrado en un video grabado por las propias asistentes, en el que se observa el momento en que el castillo inflable se da vuelta hacia uno de sus laterales mientras el grupo estaba arriba. Las imágenes circularon en redes sociales y mostraron la caída de varias invitadas durante el vuelco de la estructura.

Asistencia médica

Tras el incidente, la música se suspendió y acudió personal de salud. Según se informó en el material original, los profesionales constataron que ninguna de las afectadas presentó lesiones de gravedad ni riesgo de vida, y que los cuadros fueron en su mayoría golpes, raspones y contusiones leves.

Versión de las organizadoras

Una de las organizadoras e invitadas del evento difundió las imágenes en sus perfiles digitales y llevó tranquilidad sobre el estado del grupo. En una publicación, sostuvo: “Fue una anécdota épica que jamás vamos a olvidar, pero quédense tranquilos que el casamiento sigue en pie”.

Antecedentes y causas

El material original señala que no es la primera vez que ocurre un episodio similar con este tipo de estructuras inflables, aunque en general las víctimas suelen ser niños. En este caso, se indicó que no había fuertes vientos, por lo que las causas probables del vuelco serían un error en la sujeción del inflable o una sobrecarga de peso.

Por el momento, el dato relevante es que las afectadas no sufrieron lesiones de gravedad y que el episodio quedó reducido a daños menores y a la revisión de las condiciones en que estaba instalada la atracción. También permanece como variable a seguir la determinación precisa de la causa del vuelco, a partir de la información disponible sobre el lugar y la forma en que fue montado el inflable.

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