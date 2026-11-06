Un hombre de 57 años murió este jueves por la noche en Florencio Varela luego de que un balcón se desprendiera de un edificio y cayera sobre él. La víctima fue identificada como Jorge Raúl Álvarez, quien había salido de su casa para comprar carne cuando caminaba por la vereda. El hecho ocurrió mientras la estructura del primer piso colapsó sobre la vía pública y provocó su muerte en el lugar.

El derrumbe se registró cerca de las 19 en Pedro Morán al 65, casi en la esquina con la avenida Monteverde. Según la información disponible, el balcón estaba ubicado en el primer piso de un inmueble cuya planta baja funciona como salón de eventos. Álvarez era vecino del barrio La Sirena y quedó atrapado bajo los escombros al momento del desprendimiento.

Tras el aviso de emergencia, efectivos de la comisaría segunda de Florencio Varela arribaron al lugar y dispusieron un perímetro de seguridad. Esa medida permitió preservar la escena hasta la llegada de los peritos, que comenzaron a examinar la estructura y el área afectada. Después de las primeras tareas, personal municipal inició el retiro de los restos de material que quedaron sobre la calle.

Investigación penal La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 08 de Florencio Varela, que ordenó pericias para determinar en qué condiciones se encontraba el inmueble y qué provocó el desprendimiento. El expediente fue caratulado provisoriamente como homicidio culposo, una figura que contempla una muerte causada sin intención pero por presunta negligencia o imprudencia. Esa calificación puede modificarse según avancen las actuaciones y se conozcan los resultados técnicos.

Una vecina identificada como Angélica dijo que Álvarez vivía a unas dos cuadras del lugar y que una de sus nietas reside frente al edificio. También señaló que, desde donde observó la estructura, el balcón no parecía tener vigas ni varillas de hierro que lo sostuvieran. Esa percepción deberá ser verificada por los estudios correspondientes y no constituye una conclusión pericial.

Por el momento, no se confirmó si el colapso se produjo por falta de mantenimiento, fallas de construcción o por otro factor. Las pericias serán determinantes para establecer el origen del derrumbe y las eventuales responsabilidades penales. Mientras tanto, la investigación permanece abierta y el avance del expediente dependerá de los informes técnicos ordenados por la fiscalía.