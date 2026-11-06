El pontífice habló a bordo del vuelo a Montevideo y ratificó su gira por Sudamérica. Sostuvo que nunca dudó del viaje y que quiere llevar un mensaje de esperanza.

El papa León XIV confirmó que su próxima visita a la Argentina tendrá un significado especial: será también un homenaje a Francisco, el primer pontífice argentino, que no pudo regresar a su país durante su papado. La definición la hizo este viernes a bordo del avión que lo trasladaba desde Roma hacia Montevideo, primera escala de una gira que incluirá Uruguay, Argentina y Perú.

“Es un homenaje al papa Francisco, en el sentido de que visito su país, donde él no pudo ir”, expresó León XIV ante los periodistas que lo acompañan en el viaje. Al mismo tiempo, aclaró que su intención también es visitar a la Argentina por la relevancia que atribuye al país dentro de la gira sudamericana.

El pontífice dijo que nunca tuvo dudas sobre la realización del recorrido, pese a las especulaciones que surgieron después de su intervención quirúrgica en el hospital Gemelli. “Desde el primer día no tuve ninguna duda: estaba convencido de que el viaje debía realizarse”, sostuvo ante los 82 periodistas de distintos países que participan de la cobertura. También afirmó: “Puedo decir que me siento bastante bien”.

Agenda y alcance

La gira apostólica se extenderá durante 12 días, con más de 30.000 kilómetros de recorrido, 14 localidades y más de 50 actividades previstas, además de alrededor de 40 discursos. Según explicó el propio pontífice, el objetivo es acercarse a las comunidades y transmitir un mensaje de fe, paz y esperanza. En ese marco, señaló que su misión como obispo de Roma es “compartir la alegría del Evangelio y anunciar la buena noticia”.

Salud y mensaje sanitario

Durante el intercambio con la prensa, León XIV también se refirió a su recuperación posterior a la operación. Dijo que afronta la agenda a través de la fe y la generosidad de Dios, y con humor atribuyó parte de su mejoría a “buenos médicos y una vida sana”. Además, dejó un mensaje para las personas con enfermedades oncológicas: “No tengan miedo. El diagnóstico precoz es el mejor camino, por eso los controles regulares son una bendición”, señaló, al tiempo que planteó que la atención sanitaria debe ser reconocida como un derecho para todas las personas.

La referencia a Francisco marcó uno de los momentos centrales del diálogo con los periodistas, porque el viaje incluye al país de origen de su antecesor, fallecido en abril de 2025 sin concretar el regreso que muchos argentinos esperaban. La gira también tendrá un componente personal en Perú, donde Prevost desarrolló durante más de dos décadas su tarea pastoral y fue obispo de Chiclayo. Antes de despedirse, el papa también dijo que está orgulloso de ser estadounidense y confirmó que participó por correo en las elecciones de medio término de ese país.