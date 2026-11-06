El Gobierno dispuso el cierre operativo de 72 dependencias del Registro de la Propiedad del Automotor en distintas provincias y avanzó con una nueva etapa de la reorganización del sistema registral. La medida quedó establecida en la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia y alcanza a 67 registros que serán suprimidos, además de otras cinco oficinas que ya habían sido eliminadas por una norma anterior pero aún debían completar su cierre operativo.

La disposición fue firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y fija un plazo improrrogable de 60 días hábiles para que la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios concrete el cierre y reasigne los dominios radicados en esas dependencias. En la práctica, eso implica trasladar la registración de vehículos a oficinas que continúen funcionando. El esquema apunta a reducir la dispersión administrativa y a concentrar trámites en menos sedes.

Antecedentes de la reforma La decisión se enmarca en el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, aprobado en julio de 2026. Ese programa busca modificar de manera progresiva el funcionamiento de los registros, con menos dependencia de oficinas físicas, mayor digitalización de la documentación y concentración de competencias en las sedes que permanezcan abiertas. El proceso comenzó en 2024, en el marco de las modificaciones introducidas por el DNU 70/2023.

En julio de 2024, mediante la Resolución 209/2024, el Ministerio de Justicia dispuso la eliminación de 136 Registros Seccionales de distintas competencias. Luego, en enero de 2025, la Resolución 19/2025 amplió esa reorganización y ordenó suprimir otras 155 dependencias, principalmente registros intervenidos o sin encargados titulares. La norma actual retoma ese proceso y ordena completar el cierre operativo de cinco oficinas incluidas en aquella disposición.

Alcance territorial La reorganización alcanza a distintas jurisdicciones del país, con una concentración de cierres en la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. En Buenos Aires se dispuso la eliminación de 19 registros, entre ellos dependencias de Azul, Balcarce, Carhué, Coronel Dorrego, General Belgrano, General La Madrid, General Rodríguez, Juan Bautista Alberdi, Laprida, Lobos, Luján, Merlo, Pigüé, Quilmes, Rojas, San Pedro, Tandil, Trenque Lauquen y Zárate. En la Ciudad de Buenos Aires se suprimirán siete oficinas, cinco con competencia exclusiva sobre maquinaria agrícola, vial o industrial y dos de automotores.

En Córdoba habrá diez dependencias alcanzadas, ubicadas en Córdoba capital, Deán Funes, Huinca Renancó, Jesús María, Las Varillas, Mackenna, Marcos Juárez, Morteros, Río Cuarto y San Francisco. En Santa Fe se eliminarán 12 registros, entre ellos los de Chañar Ladeado, Esperanza, Firmat, Las Rosas, María Teresa, Venado Tuerto, Rafaela, Rufino, San Carlos Centro, San Genaro, Totoras, San Justo, Santa Fe capital y Vera. También habrá cierres en Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

Qué pasará con los trámites Uno de los puntos centrales de la resolución es la reasignación de los dominios que hoy están radicados en los registros suprimidos. La Dirección Nacional deberá distribuirlos entre las oficinas que permanezcan operativas y adoptar las medidas administrativas, registrales, documentales e informáticas necesarias. Además, la normativa habilita a los Registros Seccionales que sigan funcionando a inscribir trámites de distintas categorías, independientemente de la competencia originalmente asignada, siempre con orden previa de la Dirección Nacional.

La resolución también establece que los encargados titulares de los registros que absorban nuevas competencias conservarán sus cargos y que sus nombramientos se extenderán a la nueva denominación registral. En paralelo, el Ministerio de Justicia sostuvo desde agosto de 2024 una línea de cambios administrativos que incluyó la eliminación de restricciones territoriales, la creación del Legajo Digital Único y del Certificado Digital Automotor, así como la puesta en marcha del Registro Único Virtual en febrero de 2025 y del Registro Único Nacional del Automotor. El próximo hito operativo es el cumplimiento del plazo de 60 días hábiles fijado para completar los cierres y redistribuir los dominios.