La Oficina del Presidente informó este viernes que la Argentina avanzó en el procedimiento ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para pedir medidas provisionales contra las actividades de explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Según el comunicado oficial, el país enfrentará al Reino Unido en una audiencia prevista para el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania. La presentación busca frenar esas operaciones mientras se sustancia el planteo sobre la plataforma continental y los derechos soberanos argentinos.

El Gobierno indicó que el pedido de medidas provisionales fue presentado el 13 de octubre con el objetivo de impedir la explotación de hidrocarburos en esa zona. La administración nacional sostuvo que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido podrían afectar recursos naturales que considera pertenecientes a la Argentina. En ese marco, el planteo se vinculó con la defensa de los derechos soberanos sobre la plataforma continental y los espacios marítimos circundantes.

Equipo jurídicoLa presentación fue realizada por los equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro de la Nación. Para sostener la posición argentina, el Gobierno conformó un equipo internacional integrado por tres especialistas en Derecho Internacional, según detalló el comunicado oficial. Entre ellos figura el profesor Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y ex juez ad hoc del tribunal, quien representó a la Argentina en el caso de la Fragata Libertad.

En ese antecedente, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar ordenó en 2012 la liberación del buque como medida provisional. También integra el equipo el profesor Nico Schrijver, ex presidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, identificado por el Gobierno como especialista en soberanía sobre recursos naturales. El tercer integrante es el doctor Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra (MIDS).

Próximos pasosEn su mensaje, el Gobierno ratificó que continuará defendiendo los recursos naturales argentinos y los derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos circundantes. También sostuvo que no admitirá los intentos del Reino Unido de menoscabar esos derechos y reafirmó su posición frente a las actividades hidrocarburíferas autorizadas por ese país. La instancia inmediata será la audiencia ante el tribunal en Hamburgo, donde se tratará el pedido de medidas provisionales.