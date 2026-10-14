El hecho ocurrió en la Escuela N.º 58 de González Catán. Un adolescente de 17 años fue demorado y la fiscalía investiga cómo ingresó el arma.

Un estudiante de 18 años resultó herido de bala este miércoles dentro de un baño de la Escuela N.º 58, en González Catán, partido bonaerense de La Matanza. Por el caso, otro alumno de 17 años fue demorado mientras se reconstruyen las circunstancias del disparo.

De acuerdo con la información policial, el joven sufrió impactos en el abdomen y en uno de sus brazos. Docentes del establecimiento lo trasladaron en un vehículo particular a un centro de salud de la zona, donde fue asistido e ingresó al quirófano por la gravedad de las lesiones. El episodio activó la intervención policial a partir de un aviso al 911 a las 12:56.

A los cinco minutos, efectivos de la Comisaría Sur 4.ª de Villa Dorrego llegaron al establecimiento, ubicado en la intersección de Cayetano Donizetti y Esteban de Luca y Patrón. Para entonces, el estudiante herido ya había sido llevado al hospital, por lo que los investigadores iniciaron en el lugar la reconstrucción de lo ocurrido y la identificación de los involucrados.

Investigación en curso En ese trabajo, los pesquisas señalaron como presunto responsable a un compañero de 17 años. Según los primeros datos incorporados a la causa, el arma utilizada habría sido una pistola calibre .22. Esa precisión surge del relevamiento inicial y todavía debe ser verificada en la investigación judicial.

Uno de los elementos que podría resultar relevante es la versión que habría dado el propio herido antes de ser operado. Según trascendió, el joven les habría dicho a integrantes del personal de enfermería que el adolescente señalado era su amigo y que el disparo se habría producido accidentalmente mientras le mostraba el arma. Esa hipótesis no fue corroborada por los investigadores, que buscan establecer cómo ocurrió el hecho y de qué manera llegó el arma de fuego al interior de la escuela.

La causa quedó a cargo del fiscal Marcelo Germinario, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de La Matanza, que deberá disponer las medidas procesales correspondientes. El avance de la investigación será clave para determinar responsabilidades y para precisar si el episodio respondió a un accidente, como surge de una de las versiones iniciales, o a otra dinámica todavía no establecida.