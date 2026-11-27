La fiscalía de Miramar imputó a un hombre de 50 años por abandono seguido de muerte. La autopsia y estudios de ADN serán claves para la pesquisa.

El cuerpo de una beba recién nacida fue encontrado enterrado en una casa abandonada de Playa Los Lobos, al sur de Mar del Plata. Por el hecho, un hombre de 50 años, padrastro de la madre de la niña, fue detenido e imputado por abandono seguido de muerte.

La investigación comenzó el lunes pasado en el Hospital Municipal Marino Cassano de Miramar, donde estaban internadas dos hermanas de 15 y 17 años con retraso madurativo. Según informó La Capital de Mar del Plata, la menor cursaba un embarazo complicado y la mayor había dado a luz hacía poco más de tres semanas. Cerca de las 4:30, la madre de las adolescentes las retiró del hospital sin autorización médica, lo que derivó en una averiguación de paradero.

Recorrido y búsqueda De acuerdo con el diario citado, la familia investigada estaba integrada por siete personas: el padrastro, la madre de las dos adolescentes, la beba recién nacida, otro bebé de un año y un menor de 13. El grupo había llegado a Miramar desde José C. Paz y vivía en condiciones de extrema vulnerabilidad. Después de abandonar el hospital, emprendieron una fuga a pie que los llevó hasta Mar del Plata, mientras la Policía intentaba ubicarlos sin éxito durante varios días. La reconstrucción del recorrido se apoyó en mensajes enviados a conocidos, en los que habrían expresado su intención de regresar al conurbano bonaerense.

Hallazgo en Playa Los Lobos Las autoridades encontraron a la familia el jueves por la noche en las rocas de Cabo Corrientes, pero advirtieron que no estaba la beba. Al consultarles qué había ocurrido, la madre de las adolescentes manifestó que la bebé había muerto y que estaba enterrada en una casa de Playa Los Lobos. El fiscal Rodolfo Moure quedó a cargo del caso y en las primeras horas de este viernes fue al lugar señalado junto con la mujer y personal policial.

Tras recorrer varias cuadras, hallaron una casa abandonada en la calle Las Ballenas, entre Nautilus y Almejas. En una de las habitaciones encontraron el cuerpo de la beba, envuelto en un buzo y sepultado bajo pequeñas piedras. Moure dispuso la detención del hombre de 50 años, que se negó a declarar. Por el momento, no se adoptaron medidas contra la madre de las adolescentes y se aguardan los resultados de la autopsia.

Próximas medidas Fuentes judiciales adelantaron a La Capital de Mar del Plata que se solicitarán estudios de ADN para determinar si existe alguna relación entre los embarazos de las menores y el detenido. Ese resultado, junto con la autopsia, será central para definir los próximos pasos de la investigación y el alcance de la imputación.