La Cámara Federal de Casación fijó para el 17 de diciembre la audiencia en la que revisará la única condena y las tres absoluciones dictadas en el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido hace nueve años y en el que murieron sus 44 tripulantes. En esa instancia, la Fiscalía y la querella mayoritaria de familiares pedirán que los cuatro integrantes de la Armada investigados reciban penas de cinco años de prisión.

La audiencia se realizará a las 11:00 en los tribunales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires. Los jueces de la Sala IV escucharán los argumentos de la Fiscalía, las querellas y las defensas de los cuatro imputados, con diez minutos para cada exposición. La revisión ocurre después del veredicto del 8 de julio, cuando el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó a Claudio Javier Villamide a tres años de prisión y seis de inhabilitación, y absolvió al contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, al capitán de navío Héctor Aníbal Alonso y al capitán de fragata Hugo Miguel Correa.

Los planteos en Casación Tras la sentencia, la Fiscalía y la querella integrada por familiares de 34 víctimas presentaron recursos para que se revise la responsabilidad penal de los cuatro integrantes de la Armada. Su postura apunta a que Villamide y los otros tres exjefes militares reciban una pena de cinco años de prisión. En paralelo, la representación encabezada por Luis Tagliapietra, que reúne a otro sector de familiares, impulsa la nulidad del debate oral y el pase del expediente a los tribunales de Mar del Plata. Villamide, por su parte, también apeló el fallo y pretende que se revoque la condena en su contra.

La posición de los familiares Tagliapietra, padre de Alejandro, uno de los tripulantes fallecidos, sostuvo en declaraciones a PERFIL que “ninguno de los sectores de la justicia intentó averiguar la verdad de lo que pasó. Simplemente devinieron en una sucesión de acumulación de documentos, testimonios y demás cuestiones. Se sostuvieron en teorías infundadas y terminaron en un juicio que lejos de intentar averiguar la verdad, buscaron entregarnos una bandeja de plata y eso no nos satisface”. También señaló que entre los padres de los otros tripulantes fallecidos “cada uno tiene su postura y eligió su camino”, y agregó que “algunos fallecieron y otros tuvieron que seguir con sus vidas”.

Antecedentes del caso El submarino desapareció el 15 de noviembre de 2017 mientras navegaba por el Atlántico Sur en una misión de patrullaje. La última comunicación con la Armada se registró ese mismo día y horas después se detectó una explosión en la zona donde había sido localizado por última vez. La búsqueda se extendió durante un año con participación de equipos nacionales e internacionales. Finalmente, el 17 de noviembre de 2018, la empresa estadounidense Ocean Infinity encontró los restos de la embarcación a unos 900 metros de profundidad, en el lecho marino, a 597 kilómetros de Comodoro Rivadavia.

Lo que sigue La abogada Valeria Carreras, representante legal de la querella mayoritaria, explicó que pedirán extender las responsabilidades a los cuatro imputados y solicitará una modalidad virtual para que los familiares puedan participar sin viajar a Comodoro Py. También manifestó su disconformidad con la fecha elegida para la revisión del fallo por la carga emocional que implica el período de las fiestas. Con la audiencia ya fijada, la definición de Casación quedará pendiente de los argumentos que expongan las partes y de la resolución posterior del tribunal.