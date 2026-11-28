PAMI difundió una serie de recomendaciones para que sus afiliados sepan cómo actuar ante tormentas fuertes e inundaciones. Las medidas están dirigidas especialmente a adultos mayores y apuntan a reducir riesgos antes, durante y después de una emergencia climática. También incluyen pautas para prevenir complicaciones de salud asociadas a este tipo de eventos.

Alertas Las recomendaciones de la Agencia Federal de Emergencias y el Servicio Meteorológico Nacional varían según la intensidad del fenómeno y el nivel de alerta vigente en cada localidad. En alerta amarilla, el organismo sugiere permanecer dentro de la vivienda, evitar sacar los residuos y mantener despejados los desagües, siempre que eso no implique exponerse a un peligro. En alerta naranja, recomienda suspender los desplazamientos que no sean necesarios, mantener el celular cargado y tener preparados los elementos básicos para una emergencia.

En alerta roja, la indicación es seguir las instrucciones de las autoridades, alejarse de los cursos de agua y no circular por calles inundadas. Durante una tormenta eléctrica también se aconseja evitar bañarse, lavar los platos o usar teléfonos con cable, porque las cañerías y las instalaciones eléctricas pueden conducir la descarga de un rayo. Además, no debe intentarse cruzar calles anegadas ni a pie ni en vehículo, ya que el agua puede ocultar pozos, corrientes fuertes y otros riesgos no visibles.

Kit de emergencia PAMI también destaca la necesidad de organizar con anticipación una red de asistencia con familiares, vecinos o personas de confianza. Esa previsión resulta especialmente relevante para jubilados y pensionados que viven solos o tienen dificultades para movilizarse. A la vez, recomienda preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas, linterna con pilas de repuesto, medicamentos de uso habitual y documentación personal protegida del agua, por ejemplo dentro de una bolsa hermética.

Después de la inundación Una vez pasada la emergencia, el organismo indica prestar atención al agua y a los alimentos. Recomienda usar agua segura para beber, cocinar, lavarse los dientes y limpiar los espacios, además de descartar los productos que hayan estado en contacto con agua contaminada. Entre los riesgos asociados figura la leptospirosis, una enfermedad bacteriana transmitida por el contacto con agua, barro o superficies contaminadas con la orina de animales infectados. Puede provocar fiebre, dolor de cabeza y muscular, vómitos y diarrea, con síntomas que pueden aparecer entre los dos y los 30 días posteriores a la exposición.

Para prevenir el contagio, PAMI sugiere usar guantes y botas impermeables durante las tareas de limpieza, cubrir las heridas de la piel y consultar a un profesional de la salud si aparecen síntomas. En caso de que una emergencia climática dificulte el acceso a medicamentos, insumos o prestaciones médicas, los afiliados pueden comunicarse con PAMI Escucha y Responde al 138, una línea gratuita que funciona las 24 horas, todos los días del año.