El detenido será indagado por el crimen de Daniela Villalba , ocurrido el 19 de octubre . También está acusado por el femicidio de Tatiana Micaela Fernández .

Renato Iván Tabella, detenido y acusado por los femicidios de Daniela Villalba y Tatiana Micaela Fernández, fue trasladado a la provincia de Córdoba para ser indagado por el crimen de Villalba, ocurrido pocos días antes del homicidio de Fernández en la Ciudad de Buenos Aires.

Según la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, el traslado fue autorizado por un plazo máximo de 20 días, durante el cual se prevé que Tabella sea indagado por el fiscal Pablo Camacho. La medida permite avanzar con la imputación por un hecho que, de acuerdo con la investigación, ocurrió antes del segundo episodio atribuido al acusado.

Antecedentes de la causa

El femicidio de Villalba ocurrió el lunes 19 de octubre de este año en el departamento de la víctima. La autopsia determinó que fue degollada y que presentaba heridas cortantes en los brazos, lesiones que sugieren un intento de defensa. Esos datos forenses forman parte de la base probatoria sobre la que se sostiene la acusación.

El segundo femicidio, por el que también se encuentra detenido Tabella, ocurrió el sábado 24 de octubre, cinco días después, en el barrio porteño de Retiro. La víctima fue identificada como Tatiana Micaela Fernández y los investigadores concluyeron que la muerte se produjo por asfixia mecánica por compresión, además de registrar lesiones defensivas leves en las muñecas.

Situación procesal

En esa causa, el 27 de octubre, el acusado se abstuvo de declarar ante el juez Guillermo Rongo y el fiscal Matías Di Lello. La abstención es una facultad procesal del imputado y no altera, por sí sola, el avance de la investigación. El expediente sigue abierto y con medidas orientadas a reconstruir la secuencia de los hechos.

La investigación también estableció que, tras asesinar a Villalba, Tabella tomó un colectivo de larga distancia hacia Buenos Aires y utilizó su DNI. Además, se estima que tenía intenciones de viajar a la provincia de Salta. El próximo paso será la indagatoria en Córdoba, dentro del plazo autorizado de 20 días.