En San Fernando, el acto por el Día de la Militancia dejó un mensaje de unidad hacia 2027. La ausencia de Axel Kicillof volvió a mostrar tensiones internas.

El peronismo reunió este Día de la Militancia a dirigentes de distintos sectores en San Fernando y expuso un mensaje orientado a construir una alternativa política para enfrentar a Javier Milei en las elecciones de 2027. La foto de unidad tuvo como eje al espacio encabezado por Sergio Massa, aunque también dejó visible una nueva división interna. El encuentro no contó con la presencia de Axel Kicillof ni de los sectores que responden al gobernador bonaerense.

La convocatoria reunió a referentes del justicialismo, legisladores, intendentes, sindicalistas y exgobernadores. Entre los presentes estuvieron Sergio Massa, Sergio Uñac, Gerardo Zamora, Natalia de la Sota, Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Mayra Mendoza y Guillermo Michel. La participación del exgobernador de San Juan quedó entre los datos salientes del acto, en un momento en que el peronismo busca ordenar su esquema de alianzas y representación territorial.

Mensaje de unidad

Durante la jornada se cantó dos veces la marcha peronista y se entonó una canción contra el Presidente. El mensaje reiterado fue la necesidad de dejar atrás las diferencias para recuperar competitividad electoral. La consigna que atravesó el encuentro fue la construcción de un frente amplio, con identidad federal y capacidad para disputar el poder en la próxima presidencial.

Intervención con IA

Uno de los momentos centrales fue una conversación entre el humorista Emanuel Rodríguez y una recreación de Juan Domingo Perón realizada mediante inteligencia artificial. El contenido del diálogo fue elaborado por Juan Manuel Olmos y buscó transmitir un mensaje de unidad, autocrítica y reorganización del movimiento. La intervención se apoyó en recursos tecnológicos para presentar definiciones atribuidas al exmandatario.

La representación virtual de Perón sostuvo: “Terminemos con las internas. Que sería mejor decirles externas, porque las ve todo el mundo desde afuera”. También dejó otra frase dirigida a la dirigencia: “El que gana conduce y el que pierde acompaña”. El mensaje alcanzó a los distintos sectores enfrentados dentro del justicialismo y, en particular, a la ausencia de Kicillof, que evidenció que el acercamiento entre varias vertientes todavía no incluye a todo el peronismo. Tampoco participó Juan Grabois.

Las respuestas

Desde la organización intentaron relativizar el alcance de la discusión interna. Sergio Massa aseguró que todos habían sido invitados y sostuvo que la responsabilidad de la dirigencia está por encima de las aspiraciones individuales. Juan Manuel Olmos, por su parte, explicó que el encuentro no había sido pensado como una cumbre de unidad ni como una convocatoria para definir quiénes debían participar. El cierre dejó planteada la tensión entre la imagen de cohesión y las ausencias que todavía marcan límites dentro del espacio.