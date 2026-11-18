La medida alcanza al Gel Neutro de Sanicol en todo el país. La ANMAT detectó cinco lotes con irregularidades microbiológicas y fallas de fabricación.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad del Gel Neutro de la marca Sanicol en todo el país, luego de detectar contaminación microbiológica en distintas partidas. La medida alcanza todas las presentaciones, contenidos netos y fechas de vencimiento del producto elaborado por Alcofrac SA.

La decisión quedó establecida en la Disposición 7368/2026, publicada este miércoles 18 de noviembre en el Boletín Oficial. Además de ordenar el retiro del producto del mercado, el organismo inició un sumario sanitario contra la compañía, que tiene su establecimiento en la localidad bonaerense de 9 de Abril, y contra quien ejerce su dirección técnica.

La investigación comenzó después de que hospitales de la Ciudad de Buenos Aires alertaran sobre posibles casos de contaminación. El gel se utilizaba como medio de contacto para realizar estudios ecográficos, aunque su registro sanitario correspondía a un producto cosmético y no autorizaba ese uso médico. En ese punto, la ANMAT observó además que el etiquetado incluía una referencia a una utilización no habilitada.

Partidas observadas

El producto alcanzado por la disposición es el Gel Neutro Sanicol, fabricado por Alcofrac SA. La alerta inicial surgió a partir de una notificación del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna, que informó una presunta contaminación en distintas partidas. El establecimiento utilizaba el gel como medio de transducción durante las ecografías. Sin embargo, el producto estaba registrado ante la ANMAT como “gel neutro humectante y lubricante para pieles sanas”, dentro de la categoría de cosméticos.

La investigación también detectó irregularidades en el etiquetado: algunos envases incluían la leyenda “Gel apto para ultrasonido”, que lo presentaba como un insumo para prácticas médicas. Ese uso no estaba autorizado en su registro sanitario. La medida oficial, por lo tanto, no se limitó a una partida puntual, sino que alcanzó a todo el producto mientras se mantiene la prohibición vigente.

Hallazgos microbiológicos

La investigación avanzó después de que el Hospital Penna alertara sobre posibles problemas de contaminación. Más tarde, el Hospital Muñiz emitió una segunda notificación por otro lote del producto, ante la sospecha de presencia de Burkholderia contaminans, una bacteria perteneciente al complejo Burkholderia cepacia. Posteriormente, la empresa presentó informes de análisis microbiológicos correspondientes a cinco partidas identificadas con los códigos L290N, L295N, L351N, L346N y L284N.

Según los estudios, las cinco muestras superaban los límites microbiológicos admitidos para microorganismos aerobios mesófilos totales. Además, los resultados fueron compatibles con bacterias del complejo Burkholderia cepacia, cuya identificación se verificó mediante espectrometría de masas MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-Of-Flight, técnica de identificación microbiana por espectrometría). A partir de esos resultados, la ANMAT resolvió prohibir el producto en todas sus presentaciones y ordenar que las unidades que todavía estuvieran en circulación fueran retiradas del mercado.

Irregularidades de fabricación

Durante una inspección en la planta de Alcofrac SA, los agentes del organismo detectaron incumplimientos de las Buenas Prácticas de Fabricación y Control. Entre las principales irregularidades señaladas figuran la falta de órdenes de elaboración, envasado y etiquetado; la ausencia de documentación que respaldara la liberación de los lotes; y la falta de registros de controles microbiológicos en productos terminados que requieren esas verificaciones.

La ANMAT también observó deficiencias en el circuito de agua desmineralizada, desde su recepción hasta su almacenamiento y distribución. Según la evaluación del organismo, esos problemas podían afectar el drenaje de las instalaciones y favorecer la contaminación microbiana o la formación de biofilm en la línea de producción. Además, durante una reunión con representantes de la empresa, la ANMAT consultó sobre los controles microbiológicos que se realizaban antes de comercializar el producto. Los responsables reconocieron que no efectuaban verificaciones sistemáticas sobre los lotes que salían al mercado.

También fueron consultados por la promoción del gel para prácticas de ultrasonido. Según la disposición, la directora técnica manifestó que desconocía esa información. Con la disposición ya publicada, el producto quedó fuera de circulación en todo el país y el expediente administrativo seguirá su curso en sede sanitaria.