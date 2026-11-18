El oficialismo intentará reunir este miércoles las diez firmas para habilitar el tratamiento. La iniciativa incluye la suspensión de las PASO y listas colectoras.

El Gobierno nacional buscará este miércoles avanzar con el dictamen de la reforma electoral en el Senado y mantiene el objetivo de llevar el proyecto al recinto la próxima semana. La Comisión de Asuntos Constitucionales pasó a un cuarto intermedio sin reunir las firmas necesarias, aunque desde la Casa Rosada afirmaron que el cronograma previsto no cambió.

La comisión está presidida por el senador libertario Agustín Coto y retomaría el debate con la expectativa de alcanzar las diez firmas requeridas para habilitar el tratamiento de la iniciativa. La Libertad Avanza cuenta con seis integrantes propios, por lo que necesita sumar al menos cuatro apoyos de otros bloques para obtener dictamen.

Negociaciones parlamentarias Desde el oficialismo señalaron que la demora obedeció a las modificaciones incorporadas al proyecto original y que esas variaciones deben ser discutidas con los bloques aliados antes de avanzar. En ese marco, sostuvieron que la intención es conseguir dictamen durante esta semana y votar la iniciativa en el recinto la próxima. El esquema de conversaciones quedó centrado en senadores de distintos espacios y en consultas con gobernadores.

Entre los cambios más relevantes figuran la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en lugar de su eliminación, y la incorporación de listas colectoras. Ese mecanismo permitiría que espacios aliados al oficialismo presenten candidatos legislativos propios bajo la candidatura presidencial de Javier Milei.

Apoyos y reparos Para reunir las firmas, el Gobierno concentró las gestiones en los senadores radicales Eduardo Vischi, Rodolfo Suárez y Flavio Fama; en los representantes de Provincias Unidas Carlos Espínola y Alejandra Vigo; en Carolina Moisés, de Convicción Federal; y en Beatriz Ávila, de Independencia. La postura de varios de ellos dependía de las consultas con sus respectivos gobernadores.

Una vez obtenido el dictamen, el oficialismo necesitaría al menos 37 votos para alcanzar la media sanción en la Cámara alta. En ese escenario, los diez integrantes de la bancada radical tendrían un papel determinante, ya que dentro del espacio no existe una posición unificada frente a la suspensión de las primarias. En paralelo, el PRO manifestó su respaldo a la suspensión de las PASO, a Ficha Limpia y a la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, aunque también pidió una discusión más amplia sobre otros puntos de la reforma.

Las listas colectoras, además, generaron cuestionamientos dentro de sectores aliados. Gerardo Milman, asesor de Patricia Bullrich, advirtió sobre posibles consecuencias de su aplicación en la categoría de senadores, mientras que Martín Goerling, jefe del bloque del PRO en la Cámara alta, también había expresado reparos sobre ese mecanismo. Pese a las diferencias, en la Casa Rosada mantienen la expectativa de cerrar acuerdos con los bloques dialoguistas y los gobernadores aliados antes de fin de mes y completar la aprobación del proyecto antes de fin de año.