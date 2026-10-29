La automotriz presentó uno de los dos vehículos adaptados para el traslado del pontífice en la Argentina. La unidad fue desarrollada sobre base de Hilux y tendrá custodia oficial.

Render de cómo se vería el papamóvil sobre un modelo de Toyota Hilux

Toyota Argentina presentó formalmente a la Iglesia uno de los dos vehículos que trasladarán al papa León XIV durante su visita apostólica al país, prevista del 8 al 11 de noviembre. La automotriz difundió imágenes del acto de entrega, pero evitó mostrar el diseño definitivo del papamóvil. La unidad fue desarrollada sobre la base de la nueva Hilux, que se fabricará en Zárate y llegará al mercado a mediados de diciembre.

Entrega formal

La presentación se realizó en el concesionario Kansai, con la presencia del nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, en representación de la Santa Sede. El presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, entregó las llaves de la unidad en un encuentro del que también participó Mariano Fernandez, presidente de Kansai. El segundo vehículo ya se encuentra en Córdoba, donde permanecerá bajo custodia de la Gendarmería Nacional hasta el momento de su utilización.

Diseño reservado

Al difundir las fotos, Toyota no mostró cómo serán los papamóviles. Las imágenes exhiben encuadres cerrados, con los protagonistas frente a la camioneta transformada, pero sin más detalles del vehículo. Una de las hipótesis es que el papamóvil fue realizado sobre la base del nuevo modelo de Hilux, que comenzará a producirse en el país en diciembre, aunque esa versión no fue confirmada por la empresa. Sí se observan el color blanco, la configuración de cabina simple y el logo del Vaticano en dorado sobre uno de los parantes de la caja, donde se monta la estructura de protección del Sumo Pontífice.

Adaptación y logística

Según informó Toyota Argentina, los dos papamóviles fueron adaptados de acuerdo con los requerimientos establecidos por el Vaticano. La adaptación estuvo a cargo de Vallé Equipamientos, empresa con 70 años de trayectoria especializada en carrozado y equipamiento vehicular, con sedes en Córdoba y Buenos Aires y certificada por Toyota Motor Corporation en Japón. Por su parte, Furlong, uno de los socios estratégicos de la automotriz en su cadena logística, se encargó del traslado de las unidades bajo estándares de seguridad y confidencialidad. Kansai tuvo a su cargo el vínculo con la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina, además de brindar soporte logístico durante las actividades previstas en Buenos Aires.

Operativo en Recoleta

En paralelo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en coordinación con el Gobierno Nacional, desplegará un operativo de seguridad en Recoleta por la visita apostólica. El pontífice fijará su residencia temporal en la Nunciatura Apostólica, en Avenida Alvear al 1600, lo que obligará a establecer un perímetro de máxima seguridad con restricción vehicular total y controles policiales desde las 12 del sábado 7 de noviembre hasta la tarde del miércoles 11. La zona alcanzada comprende el cuadrante delimitado por las avenidas Del Libertador, Callao, Quintana, Juncal y Cerrito.

Impacto urbano y comercial

Durante esos cuatro días, el acceso al anillo de seguridad estará reservado para frentistas, comerciantes, trabajadores y huéspedes con reserva, con ingreso por Avenida Callao y Quintana o por Libertad y Quintana. Los vecinos deberán exhibir DNI con domicilio actualizado dentro de la zona restringida; quienes no lo tengan deberán tramitar una placa identificatoria del Gobierno de la Ciudad con documentación respaldatoria. El operativo también afectará estacionamiento, cocheras y abastecimiento comercial: los vehículos deberán ser retirados antes del mediodía del sábado 7, habrá acarreo sin costo hacia la Facultad de Derecho de la UBA y se habilitarán ventanas horarias específicas para proveedores. Además, se reubicarán contenedores de residuos y se implementarán desvíos de colectivos en las líneas que circulan por Alvear, Callao y Del Libertador.