La investigación por el femicidio de Nancy Godoy, docente rural de 52 años, derivó en la detención de cinco personas por disposición de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González. La mujer fue encontrada muerta este miércoles en un viejo potrero del paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina, tras permanecer desaparecida desde el 7 de octubre. La Justicia dictó la prisión preventiva para todos los sospechosos mientras se aguardan los resultados de las pericias sobre los elementos secuestrados.

Imputaciones principales

El principal acusado es Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí, donde funcionaba la Escuela Rural N° 626 en la que Godoy trabajaba como directora suplente. Quedó imputado como coautor del femicidio tras ser ubicado en una tapera cercana a la escuela, donde se hallaron prendas quemadas. Junto a él permanece detenido Felipe Dionisio Sandoval, también capataz vinculado al establecimiento rural y señalado con la misma calificación legal por el Ministerio Público Fiscal.

Otras dos imputaciones

El tercer acusado como coautor material del homicidio es Nahuel Rojas, pareja de Rosa Leguizamón, quien inicialmente había sido aprehendido por encubrimiento debido a contradicciones en sus declaraciones, pero cuya situación procesal fue agravada por los investigadores. Por su parte, Rosa Leguizamón es la única mujer imputada en la causa bajo los cargos de homicidio simple en calidad de coautora, señalada por ser una de las últimas personas que vio a la víctima y por supuestas contradicciones sobre un viaje a Sauce.

El quinto detenido

El quinto involucrado es Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural que no está acusado por el crimen sino por falso testimonio, luego de haberse retractado de una declaración inicial en la que aseguraba conocer el destino del cuerpo. En su vivienda se secuestraron elementos con manchas rojizas que ahora son sometidos a peritajes científicos para determinar su vinculación con el caso. Esa prueba pericial será una de las variables centrales para sostener o revisar las imputaciones en curso.

La causa continúa bajo la órbita de los fiscales Mosquera y González, con prisión preventiva para los cinco detenidos y análisis de los elementos secuestrados. Los resultados de esas pericias y la eventual ampliación de las medidas procesales marcarán los próximos pasos de la investigación.