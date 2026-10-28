La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un aumento del 1,93% en noviembre de 2026, mientras ANSES mantendrá el esquema de pago del 80% mensual y la retención del 20% restante. Ese saldo puede recuperarse mediante la Libreta AUH, con la acreditación de controles de salud, vacunas y asistencia escolar. El mecanismo sigue siendo central para el ingreso efectivo de las familias que perciben la prestación y para la regularización de la documentación exigida por el organismo. También habrá montos diferenciados para hijos con discapacidad y para residentes de determinadas zonas.

Montos informados

Con el aumento difundido, los valores para noviembre quedan, según cifras publicadas por medios especializados, en $159.611 por hijo para la AUH general, $519.704 para hijo con discapacidad y $207.494 para la AUH general en Zona 1. Esos importes corresponden al valor total de la prestación antes de aplicar la retención mensual, cuando corresponda. La cifra definitiva debe confirmarse en los canales oficiales de ANSES, ya que la liquidación puede variar según la situación de cada titular.

Pago mensual y retención

Con esos valores, ANSES depositará el 80% del monto total y retendrá el 20% restante. En la AUH general, sobre $159.611, el pago mensual estimado es de $127.688,80 y la retención de $31.922,20. En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, sobre $519.704, el cobro mensual estimado es de $415.763,20 y la retención de $103.940,80. Para Zona 1, el monto general de $207.494 equivale a un pago mensual de $165.995,20, con el resto sujeto a las condiciones de liquidación correspondientes.

Cómo se recupera el 20%

El monto retenido puede recuperarse con la presentación de la Libreta AUH, que acredita los controles de salud, las vacunas y la asistencia escolar. Una vez validada la documentación, ANSES liquida el acumulado correspondiente. Además, se mencionaron posibles controles automáticos entre organismos, aunque su implementación debe ser confirmada oficialmente. El trámite se realiza desde Mi ANSES, donde deben revisarse los datos, completar la documentación faltante y presentar la libreta. También se recomienda verificar que el trámite quede registrado y consultar los plazos oficiales.

Calendario de cobro

ANSES organiza el calendario de la AUH según la terminación del DNI del titular, por lo que las fechas se distribuyen a lo largo del mes y no son iguales para todos los beneficiarios. Para conocer el día exacto de cobro de noviembre de 2026, el organismo indica consultar el calendario oficial de pagos o ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. La información vigente sobre liquidación y cronograma sigue siendo la referencia para verificar el depósito efectivo de cada prestación.