En el juicio por la desaparición del pequeño, dos testigos describieron análisis sobre una Ford Ranger y un Ford Ka. El debate sigue con siete acusados y más declaraciones.

La investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este miércoles nuevos testimonios en el juicio que se desarrolla en Corrientes. Dos declarantes aportaron precisiones sobre peritajes realizados sobre una camioneta Ford Ranger y un Ford Ka vinculados al sanjuanino Carlos Pérez y a su pareja, Victoria Caillava.

Uno de los testimonios fue el de Matías Cardozo, oriundo de la localidad correntina de 9 de Julio, quien dijo haber presenciado los análisis realizados en una comisaría sobre ambos vehículos. Según relató ante el tribunal, los investigadores utilizaron luminol, un reactivo empleado para detectar posibles rastros de sangre. Durante ese procedimiento, observó un brillo azulado en la parte trasera del Ford Ka y en la caja de la camioneta, dos de los sectores examinados por los peritos.

Peritaje con perros La audiencia también incluyó la declaración de Jesús Agustín Fernández, quien se refirió a un procedimiento de rastreo con perros entrenados para identificar olores. El testigo explicó que los animales recibieron la indicación de buscar el rastro odorífero de Loan y aseguró que el resultado fue positivo en ambos vehículos. Esos dichos se incorporaron al debate como parte del conjunto probatorio que deberá valorar el tribunal.

Los relatos volvieron a poner el foco en los procedimientos técnicos aplicados durante la investigación, aunque por sí solos no determinan la responsabilidad penal de los acusados. Esa definición dependerá de la evaluación integral de las pruebas incorporadas al juicio, en el que hay siete personas acusadas por el caso que mantiene abierta la búsqueda de respuestas desde la desaparición del niño.

Etapa final En ese marco, Carlos Pérez todavía no declaró ante el tribunal, aunque no se descarta que pueda hacerlo durante la etapa final del debate. La continuidad de las audiencias permitirá conocer nuevos testimonios y elementos de prueba que serán evaluados para establecer qué ocurrió con Loan Danilo Peña.