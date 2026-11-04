Los productores de Salame de Tandil intentarán batir el récord vigente de 487,22 metros durante una nueva edición del Festival Chacinar del Salame y el Cerdo, que se desarrollará entre el sábado 7 y el lunes 9 de noviembre en Tandil, provincia de Buenos Aires. La medición del salame más largo del mundo está prevista para el domingo 8 de noviembre a las 20, según anunciaron los organizadores. El evento vuelve a poner en el centro una producción con Denominación de Origen, reconocida por su vínculo con la identidad local y con la actividad turística de la ciudad.

Marca vigente

El récord actual fue alcanzado en 2025, cuando el salame de Tandil llegó a 487,22 metros, por encima de los 401,73 metros registrados en 2024. La referencia confirma una evolución sostenida del desafío técnico y productivo que acompaña al festival. En ese marco, la Denominación de Origen del Salame de Tandil se convirtió en uno de los pilares de la identidad gastronómica de la ciudad, al reconocer características asociadas con la historia, los saberes y el trabajo de sus productores.

Sede y acceso

La actividad tendrá lugar en Diagonal Arturo Illia, acceso al Parque Independencia de Tandil. La entrada será libre y gratuita, mientras que los consumos de choripanes, sándwiches y otras especialidades porcinas estarán a cargo del público. La organización prevé foodtrucks, patio cervecero, espacios de coctelería, sectores de dulces y helados, además de propuestas de música, baile y degustaciones. El festival combina así una lógica de celebración gastronómica con un objetivo de promoción turística para la ciudad.

Origen del festival

Chacinar nació como una iniciativa del Clúster Porcino y el Municipio de Tandil, en el marco de las acciones vinculadas al Acuerdo del Bicentenario. Con el tiempo, la propuesta amplió su alcance y se consolidó como una instancia de difusión de la producción porcina y de la gastronomía local. La organización sostiene que el evento también busca acercar al público a las distintas etapas de la actividad, desde la cría hasta la elaboración de productos derivados. En ese esquema, el salame récord funciona como el principal atractivo, pero no como el único eje de la programación.

Agenda técnica

El sábado 7 de noviembre se realizará la octava Jornada Técnica “Cadena Porcina de Tandil”, organizada por el Clúster Porcino, el Municipio de Tandil y el Grupo de Técnicos y Productores de Cerdos del Sudeste de la provincia de Buenos Aires (GTPC). La actividad está dirigida a productores, empresas y otros actores vinculados con la cadena porcina y se desarrollará de 8.30 a 17 en el Centro Cultural Universitario, en Yrigoyen 662. El cronograma deja en claro que el festival no se limita al consumo gastronómico, sino que incluye un espacio de intercambio técnico sobre la actividad. La medición del salame el domingo será el punto de mayor atención dentro de una agenda que se extenderá durante tres días.