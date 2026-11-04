Noviembre de 2026 tendrá cuatro jornadas de descanso en la Argentina, con un esquema que combina dos feriados nacionales y dos fechas especiales vinculadas con la visita del papa León XIV. El calendario tendrá alcances distintos según la jurisdicción, por lo que no todas las provincias tendrán los mismos días no laborables. Además, el Día de la Soberanía Nacional se trasladará al lunes 23.

Fechas y alcance

Las jornadas previstas son el lunes 9 de noviembre, feriado nacional por la visita del papa León XIV; el martes 10, feriado local en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba; el miércoles 11, feriado en la provincia de Buenos Aires; y el lunes 23 de noviembre, feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20. De ese modo, el mes tendrá dos feriados nacionales y dos jornadas con alcance geográfico específico. El cronograma impactará de manera diferenciada en trabajadores y actividades según la jurisdicción alcanzada.

Jurisdicciones alcanzadas

La Ciudad de Buenos Aires y Córdoba tendrán descanso el lunes 9 y el martes 10 de noviembre. La provincia de Buenos Aires sumará el lunes 9 y el miércoles 11, por lo que contará con dos feriados por la visita papal, aunque no consecutivos. En el resto del país regirá el feriado nacional del lunes 9, pero no las jornadas especiales del 10 y el 11. Esa diferencia territorial es el dato central del calendario, porque determina qué sectores tendrán actividad normal y cuáles no.

Traslado del 23

La última jornada de descanso será el lunes 23 de noviembre, cuando se conmemore el Día de la Soberanía Nacional. La fecha original de esa celebración es el 20 de noviembre, pero en 2026 se trasladará al lunes siguiente para conformar un fin de semana largo de tres días. La conmemoración recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina resistieron la intervención de una flota anglo-francesa en el río Paraná. Ese antecedente histórico explica el sentido de la fecha y su inclusión en el calendario oficial.

El esquema de noviembre deja, así, un mes con cuatro días de descanso distribuidos entre distintas jurisdicciones y con impacto directo sobre la organización laboral y administrativa. El punto a seguir será la aplicación concreta de esos feriados según el territorio, ya que el alcance no será uniforme en todo el país.