La perito Marilú Vásquez declaró ante el tribunal que el rastro de Loan Danilo Peña coincidió con muestras tomadas en dos autos de acusados.

La perito Marilú Vásquez, licenciada en criminalística y especialista en odorología forense, declaró ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes que un peritaje confirmó más del 92% de precisión del rastro de Loan Danilo Peña en vehículos de dos acusados. Según informó Clarín, la especialista sostuvo: “El olor recolectado tiene correspondencia con los del niño”.

Vásquez, subcomisario de la Policía de Salta, señaló que el olor recolectado en la Ford Ranger de María Victoria Caillava y en el Ford Ka de Carlos Guido Pérez presenta correspondencia directa con las muestras del menor desaparecido. El estudio técnico se realizó el 21 de julio de 2024, una semana después de la desaparición de Loan.

Para ese procedimiento se extrajo olor de dos prendas de vestir del niño y de otros cuatro menores de edad similar mediante gasas esterilizadas y papel de aluminio. La perito explicó que cada persona desprende 667 células epiteliales por segundo, dato que utilizó para describir la base técnica del análisis.

Conservación del rastro Vásquez también indicó que la conservación del olor se extiende de manera considerable en el interior de un vehículo cerrado. En cambio, al aire libre, el olor humano permanece unas 36 horas, según su exposición ante el tribunal. Ese elemento fue incorporado como parte de la explicación técnica sobre la persistencia de las muestras analizadas.

Prueba audiovisual y objeciones Además, la perito aportó al tribunal la totalidad de las grabaciones realizadas durante el procedimiento. El material fílmico fue sumado al expediente por decisión de los jueces Eduardo Belforte, Fermín Ceroleni y Simón Bracco. La defensa técnica de los imputados se opuso a esa incorporación.

El abogado Rodolfo Baqué sostuvo que la medida fue “una emboscada” porque, según planteó, no hubo contralor de las defensas ni posibilidad de realizar una pericia sobre ese material. Los magistrados autorizaron la incorporación porque se trató de la primera declaración de la perito en el debate oral. El juicio por la desaparición de Loan Peña continuará en las próximas audiencias con nuevas declaraciones testimoniales.