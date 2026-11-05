La Justicia de Córdoba sancionó a un ginecólogo por usar anteojos inteligentes durante una consulta. También valoró comentarios y trato denunciados por la paciente.

Un médico de Córdoba fue multado y deberá realizar un curso educativo sobre género tras una denuncia por haber llevado anteojos inteligentes durante una consulta ginecológica sin informarle a la paciente. El caso llegó al Juzgado de Control y Faltas N° 7, a cargo del juez José Milton Peralta, quien revocó una absolución previa de la Unidad Contravencional de Género.

Según el expediente, el episodio ocurrió el 23 de febrero de este año, cuando la mujer acudió al consultorio para recibir información sobre un procedimiento de crioconservación de óvulos. Durante la atención, el profesional le ofreció realizar una ecografía transvaginal para evaluar su reserva ovárica. La denuncia sostuvo que el médico llevaba puestos unos anteojos Ray-Ban Meta, con funciones para registrar imágenes y videos.

La presentación también cuestionó el trato recibido en el consultorio y sostuvo que el médico habría realizado contactos físicos indebidos. Además, la mujer aseguró que fue llamada “nena” y “nenita” y que escuchó la frase: “Tenés los ovarios de una pendeja”. Esos dichos fueron considerados por la Justicia al analizar si existió maltrato agravado por razones de género.

Lo que resolvió el juez Durante la investigación, el médico reconoció que llevaba los lentes, aunque afirmó que los usaba como anteojos multifocales y que tenía desactivadas las funciones de grabación. El análisis de su celular no encontró fotografías ni videos vinculados con la consulta, y tampoco fue posible extraer información directamente de los anteojos por limitaciones técnicas. Por ese motivo, el juez señaló que no había pruebas suficientes para sostener que hubiera filmado o fotografiado a la paciente.

Alcance de la sanción Aun así, el magistrado entendió que utilizar un dispositivo con capacidad de grabación sin advertirlo previamente podía afectar la intimidad y generar inseguridad, en especial en una práctica ginecológica. Con ese criterio, impuso una multa de $900.000 y ordenó al profesional realizar un curso educativo sobre género en el Centro Integral de Varones de Córdoba. La resolución dejó asentado que la sanción se apoyó en el contexto de la consulta y en los comentarios atribuidos al médico.

La causa quedó así resuelta en el fuero contravencional, con una decisión que distinguió entre la falta de prueba para acreditar la grabación y la valoración judicial del trato dispensado durante la atención. El cumplimiento de la multa y del curso fijado por el tribunal constituye el próximo paso procesal informado en la resolución.