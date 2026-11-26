Renato Iván Tabella, imputado por los femicidios de dos trabajadoras sexuales, se abstuvo de declarar este miércoles en la causa por el asesinato de Daniela Villalba, ocurrido en la ciudad de Córdoba. La decisión se produjo ante el fiscal Pablo Camacho, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Primer Turno. Según la información difundida, las pericias comenzarán este viernes y marcarán una nueva etapa de la investigación.

Actuación fiscal Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que Camacho dispuso además el levantamiento del secreto de sumario en esta investigación. Esa medida habilita el acceso a parte de las actuaciones, en un expediente que sigue bajo análisis judicial y con Tabella detenido. El acusado, de 28 años, permanecerá privado de la libertad en Córdoba por 15 días más.

Próximas medidas Desde el viernes 27 están previstas las pericias psiquiátricas y psicológicas sobre el imputado. En causas de esta naturaleza, esos estudios suelen integrar la evaluación del estado mental del acusado y su eventual incidencia en la investigación, aunque el expediente sigue centrado en hechos que deben ser acreditados por la Justicia. La abstención de declarar no modifica por sí misma la situación procesal, pero sí posterga la incorporación de una versión del imputado sobre los hechos.

Antecedentes de la causa Antes de ser trasladado a Córdoba, Tabella había sido procesado con prisión preventiva por el juez Guillermo Rongo en relación con los delitos de robo y homicidio doblemente agravado, vinculados al caso de Tatiana Micaela Fernández, asesinada el 24 de octubre pasado. En paralelo, la investigación por Daniela Villalba avanzó con los resultados de las autopsias, que aportaron elementos técnicos para reconstruir lo ocurrido.

Resultados forenses En el caso de Fernández, la autopsia determinó que la muerte se produjo por “asfixia mecánica por compresión” y registró lesiones defensivas leves en las muñecas. Sobre Villalba, los informes confirmaron que fue degollada y que presentaba heridas cortantes en los brazos, interpretadas por los peritos como intentos de defensa. La mujer fue hallada el 19 de octubre, cubierta con una sábana, y luego se encontró una valija con manchas de sangre en un camión de residuos.