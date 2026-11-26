La Justicia en lo Penal Económico endureció las condiciones que Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), debe cumplir para salir del país. El juez Diego Amarante elevó la garantía económica de $30 millones a $50 millones y ordenó que el dirigente se presentara en tribunales para firmar un acta. La decisión se adoptó tras un pedido de autorización para viajar a Colombia, Uruguay, Suiza y Brasil.

Autorización y control

El permiso judicial se extendió hasta el 13 de diciembre y fue evaluado por Amarante a partir de la capacidad económica atribuida al titular de la AFA. Según la resolución, los viajes previstos y los gastos asociados justificaban el incremento de la caución, es decir, la suma de dinero que queda como garantía de cumplimiento de una obligación procesal. El magistrado sostuvo que los desplazamientos internacionales evidencian "una sobrada solvencia en cabeza del nombrado, en virtud de lo cual, es de opinión de esta judicatura que la caución que debe imponerse debe ser ajustada a esa realidad".

En ese marco, Tapia debió transferir otros $20 millones a una cuenta del Banco Nación para completar el nuevo monto exigido. También se modificó el mecanismo para comprometerse a respetar el itinerario informado y regresar a la Argentina dentro de los plazos fijados. Hasta entonces, la firma del acta podía hacerse de manera digital, pero Amarante dispuso que fuera presencial. Por ese motivo, antes de partir hacia Colombia, el dirigente concurrió a la sede de los tribunales en lo Penal Económico, en el barrio porteño de Retiro.

Antecedentes de la causa

La restricción para salir del país se inscribe en un expediente que investiga la presunta apropiación indebida de impuestos y recursos de la seguridad social por más de $19.300 millones por parte de la AFA. A fines de marzo, Amarante procesó a Tapia y a su tesorero, Pablo Toviggino, y dispuso embargos sobre sus bienes por $350 millones para cada uno. El 26 de junio, la Cámara en lo Penal Económico confirmó esos procesamientos, lo que acercó el caso a una eventual elevación a juicio oral.

Otras líneas de investigación

En paralelo, Amarante investigó la supuesta utilización de facturas apócrifas por $290 millones durante 2024 y 2025. Tapia también estuvo bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito en su paso por la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). En septiembre, la Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del dirigente a pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, con el objetivo de reconstruir la evolución de su patrimonio, ingresos y movimientos financieros.

El dirigente tenía previsto participar en actividades vinculadas con la Conmebol y la FIFA, entre ellas la final de la Copa Libertadores en Uruguay, una reunión de la Comisión de las Reglas del Juego de la FIFA en Suiza y el sorteo del Mundial femenino de 2027 en Brasil. La continuidad de esas autorizaciones dependerá del cumplimiento de las condiciones fijadas por el tribunal, en un expediente que sigue abierto y con medidas patrimoniales vigentes.