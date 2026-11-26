A menos de un mes de Navidad y con la temporada de vacaciones en preparación, el Black Friday vuelve a integrar el calendario comercial argentino con descuentos de hasta el 65% y financiación de hasta 18 cuotas sin interés. La jornada principal será este viernes, aunque varias empresas ya activaron promociones y otras las mantendrán durante los próximos días, incluso hasta diciembre. El esquema busca captar compras de fin de año y consumos vinculados con el verano.

El evento todavía no alcanza en el país el nivel de movimiento del Hot Sale o el Cyber Monday, pero viene mostrando mayor participación. Según datos de Tiendanube, durante el fin de semana del Black Friday de 2025 se registró un 82% más de órdenes que en un fin de semana habitual de noviembre, mientras que en 2022 esa diferencia había sido del 55%. La evolución también se reflejó en la distribución de las compras: el viernes concentraba el 46% hace cuatro años y en la última edición pasó al 37%, lo que indica un uso más extendido del período promocional.

Consumo y contexto El evento llega después de un Cyber Monday que cerró con más de 14,6 millones de productos vendidos y una facturación de $682.185 millones, de acuerdo con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). En paralelo, desde Trendsity señalan una conducta de compra más cautelosa, con consumidores que esperan, comparan precios y evalúan con más atención las opciones de financiación antes de concretar una operación. Esa conducta puede incidir en el ritmo de ventas durante toda la ventana promocional.

Rubros y expectativas Los datos de Facturante sobre la edición anterior muestran que los mayores incrementos interanuales se dieron en farmacia, perfumería y belleza, con un 60%; supermercados y almacenes, con un 50%; y electrodomésticos, con un 39%. En ese marco, Casa del Audio anticipó que espera aumentar sus ventas un 25% respecto del Black Friday anterior, con mayor demanda de aires acondicionados, ventiladores, heladeras y freezers. También prevé interés por televisores, parlantes portátiles, piletas y parrillas.

Promociones por rubro Entre las empresas que ya difundieron sus condiciones, Mercado Libre ofrecerá descuentos de hasta el 45% y hasta 18 cuotas sin interés hasta este viernes, además de un cupón de $25.000 para compras superiores a $140.000, que debe reservarse antes del inicio del evento. Casa del Audio tendrá rebajas de hasta el 40% y 12 cuotas sin interés hasta el lunes, con un reintegro del 10% para compras online con MODO, con tope de $30.000 en categorías seleccionadas. Electro World Group anunció descuentos de hasta el 40% y 12 cuotas sin interés en todos sus productos, con un 25% adicional por transferencia bancaria o un 20% en un pago con tarjeta, vigentes hasta el 2 de diciembre.

Más rubros y logística Cetrogar ofrecerá hasta 12 cuotas sin interés en tecnología, electrodomésticos y motos, y financiación sin tarjeta en hasta 24 cuotas fijas a través de Cetro Crédito. EZVIZ promocionará cámaras de seguridad y cerraduras inteligentes, con la expectativa de duplicar sus ventas en esa categoría respecto de la edición anterior. A eso se suman ICBC, con descuentos y financiación mediante ICBC Mall, y Grabr, que habilitará compras en comercios de Estados Unidos con artículos traídos por viajeros, a los que deberá agregarse el costo de traslado. En el cierre del período promocional, los tiempos de entrega y las condiciones de cambio aparecen como variables centrales para las compras de fin de año.

Alimentos, regalos y experiencias En consumo cotidiano, PedidosYa prevé que el movimiento esté impulsado por bebidas y productos ligados a las celebraciones, además de hamburguesas y helados dentro del rubro gastronómico. Entre el viernes y el domingo, la plataforma ofrecerá descuentos de hasta el 60% en espumantes, chocolates, dulce de leche, protectores solares, productos de higiene personal y alimentos para mascotas, además de 2x1 en sidras, rebajas del 40% en vinos y espumantes seleccionados y ofertas 3x1 en determinados chocolates. También habrá descuentos del 40% y el 50% en alimentos y productos de limpieza y cuidado personal. En paralelo, Isadora aplicará promociones diarias entre el viernes y el lunes en su tienda online, Bigbox tendrá rebajas de hasta el 50% en experiencias gastronómicas, spa, estadías y propuestas recreativas, Boss Recovery ofrecerá descuentos de hasta el 60% en artículos de bienestar y Buscalibre aplicará rebajas de hasta el 55% en libros con tres cuotas sin interés mediante Mercado Pago.