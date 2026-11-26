La Libertad Avanza y el peronismo acordaron debatir sobre tablas la iniciativa que ya tiene media sanción. También avanzará un proyecto para dar al Enacom herramientas contra el juego ilegal.

El Senado de la Nación se encamina a convertir en ley este jueves el proyecto para combatir la ludopatía, tras un acuerdo entre La Libertad Avanza y el peronismo para llevarlo al recinto sobre tablas. La decisión incluye además el tratamiento de una iniciativa complementaria destinada a combatir el juego ilegal. Ambas propuestas quedaron habilitadas luego de un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, que no emitió dictamen.

La ausencia de dictamen obliga a que los textos sean considerados directamente en el recinto, sin el paso previo de un despacho de comisión. En ese marco, el oficialismo aceptó avanzar con el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados ante el reclamo de legisladores aliados que pedían una norma específica para enfrentar la adicción al juego. Según indicaron fuentes parlamentarias, entre quienes respaldaban esa aprobación sin cambios estaba Luis Juez.

Acuerdo político La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, propuso habilitar el tratamiento de ambas iniciativas para convertir en ley el texto sobre ludopatía y, al mismo tiempo, otorgar media sanción al proyecto que busca darle herramientas al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para combatir el juego ilegal. La propuesta fue aceptada por el jefe del bloque peronista, José Mayans, aunque pidió que primero se debata y apruebe el texto que llegó desde Diputados.

Marco legislativo La iniciativa principal ya cuenta con media sanción de la Cámara baja, por lo que su aprobación en el Senado completaría el trámite parlamentario. El proyecto complementario, en cambio, todavía requiere el visto bueno de la Cámara alta para continuar su recorrido legislativo. El tratamiento sobre tablas implica que la sesión deberá reunir los acuerdos necesarios para habilitar el debate sin dictamen previo.

Próxima definición La discusión seguirá en la reunión de Labor Parlamentaria, donde oficialismo y oposición deberán acordar el temario de la sesión. En esa instancia, La Libertad Avanza propondrá que la reforma electoral sea el primer asunto a tratar, en un orden que todavía debe quedar definido antes de la votación del jueves.