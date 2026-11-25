El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispuso este martes la suspensión hasta el año 2099 de la licencia de conducir de Lara Magalí Rapallo, la influencer de 20 años conocida en redes como Chaipa7. La decisión se tomó después de la difusión de imágenes registradas en Pinamar, donde se la vio realizando maniobras peligrosas con una camioneta. La medida quedó asentada en un acta por infracción a la Ley de Tránsito 13.927.

Rapallo tiene domicilio en Pilar y ya había protagonizado un video difundido en 2025 en Vicente López. Tras la circulación de las imágenes de Pinamar, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial bonaerense resolvió la inhabilitación. Según informó el área oficial, la sanción alcanza al registro de conducir por un plazo que, en los hechos, la deja fuera de la conducción hasta fines de siglo.

Intervención judicial

La joven quedó detenida y la Policía bonaerense secuestró la camioneta. Además, la Justicia la imputó por la violación del artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona las maniobras peligrosas con vehículos. En este tipo de casos, la tipificación penal se vincula con conductas que ponen en riesgo a terceros, más allá de la sanción administrativa aplicada por la autoridad de tránsito.

La medida se adoptó luego de su detención durante el fin de semana por realizar maniobras temerarias con una camioneta RAM 1500 Laramie rosa en la zona de La Olla, al norte de Pinamar. Los videos que circularon muestran a la conductora haciendo “trompos” sobre la playa mientras cuatro personas se sujetaban de los laterales del vehículo. Ese registro fue el que activó la intervención administrativa y la actuación policial.

Antecedente y alcance

Desde el Ministerio de Transporte recordaron que quien conduce tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de los ocupantes y de terceros. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) calificó el episodio como un riesgo grave para terceros y pidió la suspensión preventiva del registro. Aunque la sanción fue fijada hasta 2099, el antecedente administrativo indica que hasta este martes todavía existía la posibilidad de recuperar el permiso si se aprobaban los exámenes psicofísicos y de idoneidad correspondientes.