La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de uso, comercialización y distribución de un aerosol frío de uso deportivo que se ofrecía en plataformas digitales sin contar con registro sanitario. La decisión fue oficializada mediante la Disposición 7556/2026 y alcanza a todos los lotes del producto identificado como “SPRAY FRIO – GMP – Industria Argentina – cont. neto 440 ml”.

La actuación se inició a partir de una denuncia por la venta del artículo en sitios web y plataformas de comercio electrónico. Con esa información, el organismo abrió las actuaciones para determinar su procedencia y verificar si cumplía con las exigencias de la normativa sanitaria. El caso importa porque la falta de registro impide establecer la trazabilidad del producto y comprobar sus condiciones de elaboración, composición y seguridad.

Inspección en Rosario

Durante una inspección realizada en un establecimiento de MDF S.R.L., ubicado en Amenábar 934, en Rosario, los agentes encontraron 31 unidades del aerosol, con fecha de vencimiento en diciembre de 2028. El lugar se dedicaba a la comercialización de artículos deportivos, pero no contaba con habilitaciones sanitarias. Los envases no tenían identificación de lote, datos del fabricante o importador responsable ni número de registro sanitario.

Ante los inspectores, el representante de la firma explicó que los aerosoles se comercializaban a través de plataformas digitales hasta el 10 de septiembre de 2026, cuando las publicaciones fueron retiradas por falta de autorizaciones. También indicó que recibían el producto terminado de un proveedor de Lanús, que incorporaba la marca GMP a pedido de la distribuidora. Como respaldo, la empresa presentó una factura tipo A fechada el 15 de mayo de 2026, en la que figuraba la compra de unidades identificadas como “aerosol gasificado”.

Actuaciones y sanciones

La firma reconoció que el producto no contaba con autorizaciones sanitarias, aunque manifestó que desconocía que fueran obligatorias. Además, se comprometió a eliminar las publicaciones que todavía permanecían en su página web. Durante el procedimiento, los inspectores retiraron una unidad para su análisis, mientras que las otras 30 quedaron inmovilizadas dentro de una caja cerrada y firmada, bajo custodia de la empresa y a la espera de que la autoridad sanitaria provincial determine qué hacer con ellas.

La investigación continuó con una segunda inspección en el domicilio de Lanús que aparecía en la documentación comercial. Allí, los agentes fueron recibidos por el hijo del titular del establecimiento, quien sostuvo que su padre se dedicaba a distribuir distintos artículos, entre ellos el aerosol, pero que no participaba de su fabricación. Tras analizar los antecedentes, la Dirección de Gestión de Información Técnica de la ANMAT determinó que el producto no estaba inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales y que tampoco existía una habilitación vigente para una firma denominada GMP.

Además de la prohibición sobre el aerosol, la disposición estableció que MDF S.R.L. no podrá distribuir ni comercializar productos médicos fuera de la provincia. También ordenó iniciar sumarios sanitarios contra la empresa y contra Jorge Omar Kazlauskas, señalado como proveedor del artículo. A la distribuidora se le atribuye presuntamente la tenencia y comercialización de un producto médico sin registro, además de realizar actividades sujetas a fiscalización sanitaria sin contar con la habilitación correspondiente. La resolución fija 20 días hábiles administrativos para un recurso de reconsideración, 30 días para uno de alzada y 180 días hábiles judiciales desde la notificación para iniciar una acción ante la Justicia.