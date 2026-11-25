A seis años de la muerte de Diego Maradona , el juicio por su fallecimiento entra en su tramo final. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro dará el veredicto el 22 de diciembre .

Este miércoles 25 de noviembre se cumplen seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida en 2020, mientras permanecía en una vivienda del barrio privado San Andrés, en Benavídez, partido bonaerense de Tigre. La causa judicial que investiga las circunstancias del fallecimiento se encamina ahora a la lectura de la sentencia, un paso que cerrará el debate oral sobre la atención médica recibida por el exfutbolista.

Antecedentes del caso

Maradona murió a los 60 años después de una internación domiciliaria iniciada tras una operación por un hematoma subdural, es decir, una acumulación de sangre entre el cráneo y el cerebro. La reconstrucción judicial de sus últimos días comenzó el 2 de noviembre de 2020, cuando fue internado en La Plata y luego trasladado a la Clínica Olivos para ser intervenido quirúrgicamente. El 11 de noviembre recibió el alta médica y continuó su recuperación en una casa particular.

Qué se investiga

Dos semanas después, el 25 de noviembre, murió a raíz de un edema agudo de pulmón derivado de una insuficiencia cardíaca crónica agravada, junto con una miocardiopatía dilatada, según surge del expediente. La investigación judicial atravesó pericias médicas, testimonios y mensajes incorporados a la causa. Además, el primer juicio oral quedó anulado en 2025, por lo que fue necesario realizar un nuevo debate.

Los acusados y los pedidos fiscales

En los alegatos finales, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren solicitaron condenas para seis profesionales de la salud, a quienes atribuyeron distintos grados de responsabilidad en la atención del exfutbolista. Los pedidos de pena fueron de 12 años de prisión para Leopoldo Luque, de 10 años para Nancy Forlini, de 8 años para Agustina Cosachov, de 5 años para Carlos Díaz, y de 4 años para Mariano Perroni y Ricardo Almirón. En todos los casos, también se requirió inhabilitación profesional por distintos plazos.

Situación procesal

El médico clínico Pedro Di Spagna quedó fuera del proceso luego de que los fiscales y las querellas desistieran de acusarlo. En tanto, la enfermera Dahiana Gisela Madrid no participó de este debate, ya que solicitó ser juzgada por separado mediante un juicio por jurados. La definición del tribunal deberá establecer si los profesionales juzgados tuvieron responsabilidad penal en la muerte de Maradona.

Fecha de sentencia

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro fijó el martes 22 de diciembre de 2026, a las 12, como fecha para dar a conocer la sentencia. La decisión fue comunicada por el presidente del tribunal, Alberto Gaig, al cierre de una audiencia realizada el 22 de octubre. Junto con los jueces Alberto Ortolani y Pablo Rolón, deberá evaluar las pruebas presentadas, las declaraciones de los especialistas y los alegatos de las partes antes de dictar el veredicto.