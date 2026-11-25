La designación quedó formalizada por decreto y rige desde el 26 de octubre de 2026. El cargo corresponde al Instituto Nacional de Formación Docente, dependiente de Capital Humano.

El presidente Javier Milei designó al magíster Gastón Pedro Kelly Grinner como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD), organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 1413/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial y firmado por Milei y por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Según el texto al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la designación rige “a partir del 26 de octubre de 2026”.

Marco institucional El decreto indica que el INFoD fue inaugurado en 2007 con la función de “direccionar, planificar, desarrollar e impulsar” las políticas del sistema superior de formación docente inicial y continua. Esa referencia ubica el nombramiento dentro de un área sensible para la definición de lineamientos educativos nacionales y para la coordinación con las jurisdicciones provinciales.

El mismo organismo tiene asignadas responsabilidades vinculadas con la promoción de políticas nacionales y lineamientos curriculares básicos para la formación docente inicial y continua. También debe coordinar acciones de seguimiento y evaluación de esas políticas, además de impulsar tareas de investigación y cooperación técnica interinstitucional e internacional.

En términos administrativos, la designación implica la cobertura de una conducción clave dentro de la estructura de Capital Humano, con incidencia sobre la formación de docentes y sobre la articulación de criterios educativos a escala nacional. El decreto no detalló en el texto difundido otras modificaciones orgánicas ni plazos adicionales para la gestión de Kelly Grinner.