En Argentina, apenas 19 de cada 100 estudiantes de 15 años cumplen tres condiciones a la vez: están escolarizados, cursan el año correspondiente a su edad y alcanzan los conocimientos mínimos en Lectura y Matemática. El dato surge del Índice de Resultados Escolares (IRE), elaborado por Argentinos por la Educación, y expone una brecha entre asistencia y aprendizaje.

El informe señala que el país tiene una de las tasas de asistencia escolar más altas de América Latina: el 97% de los jóvenes de 15 y 16 años asiste a la escuela. Sin embargo, ese nivel de cobertura no se traduce en trayectorias sin retrasos ni en resultados satisfactorios en las materias evaluadas. En la comparación regional, Argentina queda séptima entre nueve países en un índice que combina asistencia, edad teórica del curso y desempeño mínimo.

Comparación regional El relevamiento ubica a Uruguay al tope, con 35 estudiantes cada 100 que cumplen las tres condiciones, seguido por Chile, con 34. Luego aparecen Brasil, con 25, y Perú, con 23. México y Colombia registran 20, apenas por encima de Argentina. En el extremo inferior figuran Ecuador, con 14, y Paraguay, con 7.

Evolución La serie analizada muestra que el problema no es nuevo, pero se agravó en los últimos años. En 2009, el 26% de los adolescentes de 15 años estaba escolarizado, cursaba el año esperado y alcanzaba los aprendizajes mínimos en ambas materias. Esa proporción cayó al 23% en 2012, se mantuvo en 2018, bajó al 22% en 2022 y llegó al 19% en 2025, el valor más bajo del período medido.

En paralelo, la asistencia escolar creció del 90% al 97% entre 2009 y 2025. El informe interpreta esa evolución como una expansión de la escolarización que no se refleja en una mejora equivalente de los aprendizajes ni en la reducción del retraso. En 2025, el 21% de los estudiantes argentinos de 15 años cursaba un grado o año inferior al esperado para su edad, frente al 16% registrado en 2022.

Qué mide el índice El IRE reúne información de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Para su elaboración utiliza datos de las pruebas PISA y de encuestas de hogares, y considera que un estudiante avanza “en tiempo y forma” cuando está escolarizado, cursa el año que le corresponde y alcanza al menos el nivel 2 de desempeño en Lectura y Matemática. El informe agrega que el nivel de ingresos no alcanza para explicar por sí solo los resultados: Argentina tiene el tercer producto bruto interno (PBI) per cápita más alto entre los nueve países, pero queda por debajo de Brasil y Perú en el índice.