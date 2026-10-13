Las presentaciones fueron radicadas en Resistencia entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre. La defensa negó delitos y sostuvo que el médico aún no fue imputado.

Al menos siete mujeres denunciaron al ginecólogo Gustavo Osmar Kumiega por presuntos abusos sexuales y prácticas médicas irregulares en Resistencia, Chaco. Seis de las presentaciones refieren a hechos que habrían ocurrido durante consultas en su consultorio, mientras que la séptima alude a un episodio presuntamente registrado fuera de ese ámbito. La causa permanece en etapa de investigación y, según la defensa, el médico todavía no fue imputado.

Las denuncias fueron presentadas entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre. Las seis causas vinculadas con pacientes quedaron a cargo del Equipo Fiscal Nº 2, encabezado por Ana González de Pacce, mientras que la presentación por el encuentro privado fue asignada al Equipo Fiscal Nº 4, bajo la conducción de Jorge Cáceres Olivera. Esa distribución marca que el expediente quedó dividido según el ámbito en el que se habrían producido los hechos denunciados.

Las acusaciones Según las presentaciones, las pacientes describieron comentarios de contenido sexual, procedimientos que consideraron incómodos o irregulares durante ecografías transvaginales, entrega de medicamentos vencidos, contactos posteriores por redes sociales con material sexual y grabaciones de procedimientos y cobros que juzgaron inapropiados. En redes sociales también circularon presuntos mensajes atribuidos al médico, entre ellos la frase: “Te vendría bien un doctorcito amoroso, generoso y paseador”. Ese material no constituye por sí mismo una comprobación judicial, pero forma parte del contexto que rodea las denuncias.

Estado procesal Hasta el momento declararon tres de las seis denunciantes ante la fiscalía, de acuerdo con la información disponible en el expediente. El abogado de las mujeres pidió la detención del médico, pero el planteo fue rechazado por falta de riesgos procesales. En este tipo de causas, la valoración de medidas coercitivas depende de la existencia de peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, extremos que no fueron considerados acreditados en esa instancia.

Próximos pasos La investigación continúa con la recepción de testimonios y la evaluación de las pruebas aportadas por las denunciantes y la defensa. A partir de esas medidas, la fiscalía deberá definir si avanza con nuevas citaciones, pericias o eventuales imputaciones. Por el momento, el dato central es que existen dos equipos fiscales interviniendo y que la situación procesal de Kumiega sigue sin resolución definitiva.