El trámite se hace ante ARCA y exige declarar a los adherentes. El costo varía según la categoría del contribuyente y se completa con la afiliación en la obra social.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) permite que las personas inscriptas en el monotributo incorporen a su pareja o hijos a la obra social mediante un trámite específico y el pago de un aporte adicional por cada adherente. El mecanismo alcanza al cónyuge o conviviente acreditado y a determinados hijos o menores bajo guarda, de acuerdo con la normativa vigente. La gestión se realiza sobre los datos del contribuyente y luego requiere la afiliación ante la obra social elegida.

Quiénes pueden ser incorporados El beneficio comprende al cónyuge o conviviente acreditado, a los hijos solteros menores de 21 años y a los hijos de hasta 25 años que estudien y estén a cargo del titular. También incluye a los hijos con incapacidad, sin límite de edad, y a menores bajo guarda o tutela. La posibilidad de sumar familiares está sujeta a que el vínculo pueda acreditarse y a que la obra social receptora esté habilitada para recibir monotributistas.

Cuánto cuesta El monto adicional equivale al aporte de obra social que corresponde al titular según su categoría. Según los valores oficiales de ARCA, vigentes desde agosto de 2026, quienes están en las categorías A, B y C deben abonar $25.694,55 mensuales por cada familiar incorporado, mientras que en la categoría D el importe asciende a $30.535,56. El valor aumenta en las categorías superiores y llega a $87.882,82 por adherente en la categoría K.

Cómo se hace el trámite Para incorporar a la pareja o a los hijos, el titular debe ingresar al portal de ARCA con CUIT y clave fiscal, y acceder a la modificación de los datos del monotributo. Allí debe seleccionar el apartado correspondiente a la obra social, cargar los datos de cada familiar y especificar el vínculo. Una vez confirmada la modificación, el sistema permite descargar el formulario 184 y la nueva credencial de pago. Sin embargo, la cobertura no queda completa con ese paso: también debe realizarse la afiliación ante la obra social y acreditar el vínculo familiar, según indicó la Superintendencia de Servicios de Salud.

Qué debe verificarse antes Antes de iniciar la gestión, conviene chequear que la entidad elegida se encuentre habilitada para recibir monotributistas. En términos prácticos, eso define si el aporte adicional podrá aplicarse y si la incorporación de adherentes quedará aceptada por la prestadora. En el caso de una persona de categoría A que incorpore a su pareja y a un hijo, el adicional mensual sería de $51.389,10, además de la cuota habitual del régimen. El monto se mantiene mientras los familiares continúen registrados como adherentes y corresponda efectuar el aporte.