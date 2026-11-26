El calendario de feriados de 2027 en la Argentina ya permite ordenar vacaciones, escapadas y descansos, aunque todavía quedan definiciones a cargo del Gobierno nacional. La base normativa es la Ley 27.399, que establece feriados inamovibles y trasladables. A esa estructura se suman hasta tres días no laborables con fines turísticos, cuya confirmación depende de una decisión oficial.

Fechas ya fijadas

Entre las primeras fechas confirmadas figura Año Nuevo, el 1 de enero, y Carnaval, que caerá el lunes 8 y martes 9 de febrero, lo que habilitará un fin de semana largo de cuatro días. En marzo, el miércoles 24 será el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, mientras que el viernes 26 se conmemorará Viernes Santo; el jueves 25 será Jueves Santo, con carácter de día no laborable. En abril, el viernes 2 se recordará el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

En mayo, el sábado 1 será el Día del Trabajador y el martes 25 el Día de la Revolución de Mayo. Durante junio, el domingo 20 se conmemorará el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano y el lunes 21 se ubicará la fecha trasladada correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. En julio, el viernes 9 será el Día de la Independencia.

Traslados y feriados de fin de año

En agosto, el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín se trasladará al lunes 16. En octubre, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural se observará el lunes 11. Más adelante, el Día de la Soberanía Nacional se conmemorará el sábado 20 de noviembre, seguido por el Día de la Inmaculada Concepción de María, el miércoles 8 de diciembre, y Navidad, el sábado 25. La aplicación de las reglas de traslado y cualquier modificación extraordinaria deberán ajustarse a las disposiciones oficiales vigentes.

Lo que falta definir

El punto todavía abierto es la fijación de los días no laborables con fines turísticos. La Ley 27.399 faculta al Poder Ejecutivo a disponer hasta tres jornadas de ese tipo por año, con el objetivo de incentivar el turismo interno y facilitar descansos extendidos. A diferencia de los feriados nacionales, esos días no tienen el mismo régimen en el sector privado: el empleador decide si se trabaja o no. Por eso, hasta que se publique el decreto correspondiente, no deben considerarse confirmadas las posibles fechas de puentes turísticos para 2027.

La definición oficial de esas jornadas será la variable central para quienes proyecten viajes, reservas o actividades fuera de la rutina. Mientras tanto, el calendario ya conocido ofrece un marco suficiente para organizar el año, con feriados inamovibles, fechas trasladables y la expectativa de una resolución posterior sobre los descansos turísticos.