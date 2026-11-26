El Black Friday 2026 se realizará este viernes 27 de noviembre en Argentina, con descuentos en tecnología, indumentaria, electrodomésticos y otros productos. La misma dinámica comercial también amplía la actividad de estafadores que usan páginas falsas, mensajes de WhatsApp y promociones engañosas para obtener dinero o datos personales.

En ese contexto, la recomendación central para los consumidores es comparar precios, verificar quién vende y no decidir una compra por la urgencia de una promoción. Aunque algunas ofertas comienzan antes del viernes y se extienden durante el fin de semana, no todas implican un ahorro real. Por eso, el dato relevante no es solo el porcentaje de descuento anunciado, sino el precio final que efectivamente se pagará.

Cómo identificar una oferta real Antes de comprar, conviene revisar el mismo producto en distintas tiendas y, si es posible, comprobar cuánto costaba días antes. También corresponde calcular el costo total, incluyendo envío a Jujuy, impuestos y cualquier gasto adicional que pueda modificar el valor final. En cuotas, la verificación debe incluir si son realmente sin interés y cuál es el monto total financiado respecto del precio de contado.

Otra precaución es controlar las características del producto, como modelo, capacidad, tamaño, garantía y condiciones de devolución, para evitar recibir una versión distinta de la buscada. A eso se suma la necesidad de preparar una lista y un presupuesto antes de iniciar la búsqueda, con el fin de reducir compras impulsivas. Si la compra está destinada a Navidad o a una fecha determinada, también resulta clave revisar los plazos de entrega.

Cómo reducir el riesgo de fraude Las estafas más frecuentes durante estas jornadas suelen comenzar con una promoción que parece demasiado buena para ser verdad. Los delincuentes pueden crear perfiles falsos en Instagram, Facebook o tiendas que imitan a comercios conocidos, y también enviar enlaces por WhatsApp que conducen a páginas fraudulentas. Para disminuir el riesgo, se recomienda ingresar directamente al sitio oficial del comercio y no comprar desde enlaces desconocidos recibidos por mensajes o redes sociales.

Además, conviene revisar la dirección web y confirmar que el nombre del dominio sea correcto, aunque el candado de seguridad o la presencia de HTTPS no garantizan por sí solos que una tienda sea legítima. También es importante investigar al vendedor, desconfiar de precios exageradamente bajos, no hacer transferencias fuera de plataformas reconocidas y no compartir contraseñas ni códigos de verificación. Ante una operación sospechosa, el consumidor debe conservar capturas y comprobantes, incluido el precio, las condiciones de la oferta, la factura y la fecha prometida de entrega.

Qué hacer si la compra falla Si el producto no llega, el comercio no respeta el precio anunciado o surgen problemas con la compra, primero corresponde reclamar ante el vendedor y guardar toda la documentación respaldatoria. En Argentina, las compras realizadas por internet tienen, por regla general, un plazo de 10 días corridos desde la recepción del producto para ejercer el derecho de arrepentimiento, con las excepciones previstas por la normativa. Si la empresa no responde, la vía siguiente es Defensa del Consumidor; y si se detecta una operación bancaria desconocida, corresponde comunicarse de inmediato con el banco o la entidad emisora para bloquear el medio de pago y desconocer los consumos que correspondan.