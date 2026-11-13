Lucas Emmanuel Fernández, de 26 años y oriundo de San Francisco Solano, en el partido bonaerense de Almirante Brown, se recibió de abogado y la publicación que compartió para celebrar el título derivó en una amplia circulación en redes sociales. El motivo no fue solo el logro académico: usuarios lo confundieron con Leandro Paredes, mediocampista de Boca Juniors y campeón del mundo con la Selección argentina. La repercusión transformó una celebración privada en una secuencia de comentarios, comparaciones y memes.

Trayectoria académica

Fernández cursó durante siete años la carrera de Derecho y, según relató, atravesó altibajos personales y la interrupción obligada por la pandemia. Al momento de recibirse, promocionó la totalidad de las materias, un dato que marca un rendimiento académico sobresaliente dentro de la carrera. La celebración incluyó a su familia y los festejos habituales de este tipo, con espuma y abrazos, antes de que la imagen comenzara a circular fuera de su entorno.

La confusión en redes

El joven contó al medio TN que no intentó presentarse como el futbolista ni aludir a ese parecido en su publicación. “Yo en ningún momento me hice pasar por él ni hablé de mi 'parecido'. Mi publicación fue solo referida al título de abogacía, pero se hizo viral por ese motivo”, dijo. A partir de esa difusión, aparecieron apodos irónicos como “El Paredes de Temu”, en una reacción que excedió el festejo original y se concentró en la similitud física.

Una confusión que salió de las pantallas

Fernández recordó además una situación en una gomería local, donde fue a realizarle un service a su vehículo. Según su relato, el empleado que lo atendió le preguntó si era familiar del jugador, al asumir que podía tratarse de un pariente por la frecuente visita de futbolistas profesionales a ese comercio. El episodio muestra que la confusión no quedó limitada a las redes sociales y alcanzó interacciones cotidianas fuera del ámbito digital.

Proyección profesional

Más allá de la repercusión, Fernández señaló que su objetivo inmediato es sumar experiencia en el fuero penal o en otra rama del derecho. También indicó que aspira a ejercer de manera independiente más adelante, ya sea en un estudio jurídico propio, en una empresa o en el ámbito estatal. Mientras la circulación de su imagen sigue generando comentarios, el dato verificable es que ya obtuvo el título profesional que cierra su etapa universitaria y abre su ingreso al mercado laboral jurídico.