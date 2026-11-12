La actualización tomaría como base la inflación de octubre, informada por el INDEC en 2,2%. El depósito mensual de la AUH quedaría en $130.498,40 con la retención del 20%.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará en diciembre de 2026 los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), las jubilaciones, las pensiones y otras prestaciones sociales. La suba toma como referencia la inflación de octubre, que fue del 2,2%, según informó el INDEC.

El porcentaje se aplica sobre los valores vigentes en noviembre, por lo que los importes difundidos son estimaciones. Los montos definitivos quedarán establecidos en las resoluciones de ANSES. Con ese esquema, la AUH general quedaría en $163.123 y la asignación por hijo con discapacidad en $531.138.

Asignaciones familiares

En el mismo cálculo, la Asignación Familiar por Hijo (SUAF, esquema de asignaciones para trabajadores registrados y otros grupos alcanzados por el sistema) quedaría en $81.572, mientras que la asignación por hijo con discapacidad llegaría a $265.582. Esos valores corresponden al primer tramo de ingresos familiares y a la categoría de valor general. Pueden variar según los ingresos del hogar y la zona.

Depósito mensual

ANSES deposita cada mes el 80% de la asignación y retiene el 20% restante hasta la acreditación de controles y requisitos. Con el aumento proyectado, el pago mensual de la AUH por hijo sería de $130.498,40, el de la Asignación por Embarazo también de $130.498,40 y el de la AUH por hijo con discapacidad de $424.910,40. Para cobrar el acumulado, deben acreditarse controles de salud, vacunación y escolaridad, según corresponda, o presentar la Libreta AUH si el organismo no puede verificar los datos en forma automática.

Jubilaciones y fórmula de movilidad

El mismo ajuste alcanzará a los haberes previsionales. Si el Gobierno renueva el bono de hasta $70.000 con las mismas condiciones de noviembre, la jubilación mínima y la PNC para madres de siete hijos quedarían en $453.929,95 sin bono y $523.929,95 con el refuerzo. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasaría a $363.143,96 sin bono y $433.143,96 con el refuerzo, sin incluir el aguinaldo.

La fórmula de movilidad del Decreto 274/2024 toma la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de diferencia. Por eso, el ajuste de diciembre se calcula con la inflación de octubre y se aplica sobre los montos vigentes en noviembre. La movilidad también se usa para actualizar las asignaciones familiares y, cuando corresponde, los rangos de ingresos que determinan cuánto cobra cada hogar.