El juicio oral contra el músico Cristian Pity Álvarez por el asesinato de Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz ingresará este viernes en una etapa decisiva. Desde las 11:30, los abogados defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro expondrán sus alegatos de cierre ante el Tribunal Criminal y Correccional N°29, con el objetivo de controvertir la acusación de la fiscalía.

En la audiencia anterior, el fiscal federal Sandro Abraldes pidió una condena de 18 años y 6 meses de prisión para el cantante. Lo acusó por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, una calificación que agrava la pena por la modalidad atribuida al hecho. Al fundamentar su planteo, sostuvo que el imputado comprendía la criminalidad de sus actos y que mostró una “escasa significación por la vida” de la víctima.

Los planteos de la acusación Abraldes afirmó además que Álvarez “jugó a ser Dios” porque “se pudrió de Díaz y decidió que no debía vivir más”. También remarcó ante los magistrados que “la ley manda” y advirtió que el fallo no debe estar influido por la fama del artista. Esos dichos formaron parte de la argumentación del Ministerio Público Fiscal para sostener el pedido de condena, que ahora será respondido por la defensa.

La posición de la querella La querella había expuesto sus conclusiones el 6 de noviembre por medio del abogado Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando. Aunque mantuvo la misma calificación legal que la fiscalía, pidió una pena de 11 años y 2 meses de cárcel. También solicitó que esa condena se cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario y con autorización para salidas laborales, con el argumento de que el músico pueda reparar el daño ocasionado a los particulares damnificados.

El expediente investiga el crimen ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en el barrio porteño de Villa Lugano, donde Díaz murió tras recibir cuatro disparos. Luego de escuchar a la defensa, los jueces Hugo Navarro, Alejo Ramos Padilla y Gustavo Goerner quedarán en condiciones de dictar veredicto, aunque todavía no se informó la fecha.