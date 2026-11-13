La Conferencia Episcopal Argentina despidió al Papa con una carta y destacó su paso por el país como un tiempo de renovación espiritual. También pidió que la visita deje efectos duraderos en la Iglesia local.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) difundió este martes una carta de despedida al Papa León XIV, al cierre de su visita a la Argentina, en la que agradeció su presencia en el país y pidió que ese paso tenga continuidad pastoral. El mensaje fue firmado por las principales autoridades del organismo eclesiástico y se presentó como una expresión institucional de la Iglesia local. La carta ubicó la visita como un hecho de alcance nacional para la comunidad católica.

La misiva está encabezada por el presidente de la CEA, el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo; el vicepresidente 1º, el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi; el vicepresidente 2º, el obispo de Jujuy, Cesar Daniel Fernández; y el secretario general, el obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro. En el texto, los obispos expresaron: “Con el corazón desbordante de alegría y gratitud, los obispos argentinos queremos decirle, en nombre de todo nuestro pueblo: ¡Gracias, Santo Padre! ¡Gracias por habernos regalado la inmensa alegría de su visita a nuestra patria!”.

Balance e interpretación

Los obispos definieron la visita como “días verdaderamente históricos, que permanecerán grabados para siempre en el corazón de nuestra Iglesia y de nuestro pueblo”. También señalaron que la presencia del Pontífice fue “un inmenso regalo de Dios, un tiempo de gracia, de profunda renovación espiritual y de esperanza”. En esa línea, sostuvieron que se sintieron “confirmados en la fe, alentados en nuestra misión y renovados en la alegría de ser Iglesia y caminar juntos”.

La CEA sostuvo además que cada palabra, gesto, encuentro y mensaje de León XIV “han tocado profundamente nuestros corazones” y pidió que funcionen como “una luz” para volver a lo esencial del Evangelio y renovar la misión eclesial. En otro tramo, la carta destacó la masividad de la convocatoria y la participación federal a través de las llamadas “postas del encuentro”. Según el texto, “las multitudes” acompañaron al Papa y también hubo argentinos que siguieron la visita desde pueblos, ciudades, parroquias y comunidades mediante medios de comunicación y espacios de oración compartida.

Próximos pasos

En el cierre, los obispos pidieron que la visita no quede solo como un recuerdo. “Queremos pedirle al Señor que nos ayude a discernir cómo hacer fecundo todo lo que usted nos ha dejado”, señalaron, y reclamaron que esos días sean “el comienzo de un tiempo nuevo para nuestra Iglesia, de mayor comunión y ardor misionero”. El texto concluye con un agradecimiento final al Pontífice por su “entrega generosa” y su “cercanía paternal”, y afirma que “la Argentina lo quiere y le agradece de corazón”.